Журналисты Defense Express отметили, что враг заявляет, что якобы уже имеет комплекс радиоэлектронной борьбы, который может защитить "от всех дронов". По словам оккупантов, сейчас вопрос заключается якобы в масштабировании этой разработки.

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Россияне говорят, что имеют "чудо РЭБ"

По словам Владимира Артякова, первого заместителя председателя "Ростеха", существует стремление защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Россиянин подчеркнул, что страна уже имеет комплекс, способный противодействовать таким атакам, но до сих пор он "не производился в широких масштабах".

Артяков утверждает, что недавно разработанный комплекс способен "эффективно бороться с широким спектром беспилотников и управляемых летательных аппаратов". Он также упомянул, что в Российской Федерации продолжаются "усилия по защите ключевых объектов инфраструктуры".

Этот комплекс якобы уже начали применять, хотя пока деталей об этом вражеском оружии нет. Это напоминает прошлогоднее заявление оккупантов об "успешном" испытании модернизированной системы противодействия беспилотникам "Серп-ВС5Д" на объекте энергетической инфраструктуры, разработанной научно-исследовательским институтом "Вектор". Однако есть предположение, что нынешняя ситуация может иметь другое развитие.

И с одной стороны, конечно, "комплекс РЭБ, противодействующий всем дронам", звучит как очередное "чудо-оружие", но с другой – факт, что враг работает в этом направлении и планирует защищаться от дроновых атак средствами РЭБ надо принять во внимание в контексте дальнейшего развития наших беспилотных летательных аппаратов,

– отметили в издании.

Стоит отметить, что Россия приняла украинскую концепцию мобильных штурмовых групп для борьбы с беспилотниками. Эта стратегия предусматривает использование зенитных установок ЗУ-23-2, установленных на грузовиках, а также крупнокалиберных пулеметов на пикапах.

Обратите внимание! Журналисты Bloomberg также писали, что на фоне ударов украинских беспилотников по российским НПЗ, у страны-агрессора вырос спрос на частные средства противодействия БПЛА аж в четыре раза. В издании отметили, что около трети всех тендеров на системы противодействия беспилотникам России были проведены нефтегазовыми предприятиями.