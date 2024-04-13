Журналісти Defense Express зазначили, що ворог заявляє, що нібито вже має комплекс радіоелектронної боротьби, який може захистити "від усіх дронів". За словами окупантів, зараз питання полягає буцімто у масштабуванні цієї розробки.

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Росіяни кажуть, що мають "чудо РЕБ"

За словами Володимира Артякова, першого заступника голови "Ростєха", існує прагнення захистити нафтопереробні заводи від атак безпілотників за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Росіянин наголосив, що країна вже має комплекс, здатний протидіяти таким атакам, але до цього часу він "не вироблявся в широких масштабах".

Артяков стверджує, що нещодавно розроблений комплекс здатний "ефективно боротися з широким спектром безпілотників і керованих літальних апаратів". Він також згадав, що в Російській Федерації тривають "зусилля із захисту ключових об'єктів інфраструктури".

Цей комплекс нібито вже почали застосовувати, хоча поки що деталей про цю ворожу зброю немає. Це нагадує торішню заяву окупантів про "успішне" випробування модернізованої системи протидії безпілотникам "Серп-ВС5Д" на об'єкті енергетичної інфраструктури, розробленої науково-дослідним інститутом "Вектор". Однак є припущення, що нинішня ситуація може мати інший розвиток.

І з одного боку, звичайно, "комплекс РЕБ, що протидіє всім дронам", звучить як чергова "чудо-зброя", але з іншого – факт, що ворог працює у цьому напрямку і планує захищатися від дронових атак засобами РЕБ треба взяти до уваги в контексті подальшого розвитку наших безпілотних літальних апаратів,

– наголосили у виданні.

Варто зазначити, що Росія прийняла українську концепцію мобільних штурмових груп для боротьби з безпілотниками. Ця стратегія передбачає використання зенітних установок ЗУ-23-2, встановлених на вантажівках, а також великокаліберних кулеметів на пікапах.

Зверніть увагу! Журналісти Bloomberg також писали, що на тлі ударів українських безпілотників по російських НПЗ, у країни-агресорки зріс попит на приватні засоби протидії БпЛА аж у чотири рази. У виданні наголосили, що близько третини всіх тендерів на системи протидії безпілотників Росії були проведені нафтогазовими підприємствами.