А зробити це якомога швидше можуть Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії", які масштабуватимуть воєнні дії на території Росії. Більше про це, обстріли Харкова та знищення окупантами однієї з найбільших ТЕС України в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Про відсутність адекватної реакції Заходу на терор Росії

За ніч 11 квітня окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС ракетними ударами. Можливо, мало часу пройшло ще, але не чутно ніяких закликів від ООН, від Сполучених Штатів і так далі про те, що не можна бити по інфраструктурі України. Можливо, ви чули подібні заклики? Вони вже лунали?

Вони не будуть лунати. Це одна з ключових причин, чому Росія – це геноцидний компонент, тобто і далі завдає ударів по цивільній чи критичній інфраструктурі, які не мають ніякої приналежності до військової тематики. Я завжди роблю таку маленьку ремарку: Росія взагалі не має права бити по нашій країні, тому що це є акт агресії.

Немає ніякої реакції. Такої конкретної, масштабної. На перших шпальтах газет немає цієї реакції, немає жорстких заяв від міжнародних інституцій, від тих чи інших країн. І Росія розуміє, що її заохочують. Відверто скажемо, це ключовий чинник сьогодні. Якщо немає адекватної реакції міжнародних інституцій, то це явно заохочує Росію продовжувати масштабувати такого типу удари.

Мовляв, дивіться, ніхто не звертає на це увагу, тобто ми (Росія – 24 Канал) можемо знищувати українську інфраструктуру максимально об'ємно, можемо завдавати шкоди максимальній кількості людей.

Сьогодні, окрім Трипільської ТЕС, не забуваймо, що більш ніж десяток С-300 прилетіло по центру Харкова. Це взагалі відверто пряме вбивство цивільного населення. Свідоме, зумисне – як хочете називайте. Це – конкретний воєнний злочин проти цивільного населення. Він просто зафіксований в прямому етері. На це також немає реакції. І це заохочує Росію ще трошки додати; ще трошки довбивати; ще трошки догеноцидити Україну.

Може, нам з вами було б і байдуже до цих заяв, якби була трошки інша логістика обговорення передачі нам додаткових систем Patriot, які добре працюють і по "Кинджалах", і по балістиці. Чи взагалі додаткових протиракет, тому що дефіцити наростають.

Дивно це звучить. Виходять військові, наприклад, Крістофер Каволі (Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі – 24 Канал) та відверто кажуть, що в України є дефіцит снарядів, що наростає – сьогодні 1 до 5, буде 1 до 10. З огляду на кількість нічних атак ракетами й дронами в України наростає дефіцит протиракет.

Далі ми доходимо до слів пана Борреля і пана Кулеби – міністра закордонних справ Єврокомісії і нашого міністра закордонних справ. Вони кажуть, що в Європі є 100 систем Patriot. Це лише Patriot, ми не говоримо про інші системи протиракетної оборони, які працюють, наприклад, по тих же "Шахедах".

І ми не можемо отримати навіть 7 з них, 5 – 7, які б додатково закрили небо. Вони суттєво понизили б можливість і впливи цього геноцидного компонента Росії.

Немає заяв. І в такий спосіб вони ігнорують війну як таку. А якщо ти не бачиш війни на своїх медійних майданчиках, то можна про щось інше говорити. Тоді можна не говорити про необхідність 100 систем Patriot. Хоча б якусь невеличку частину передати Україні. Це замкнуте коло.

Натомість ми з вами достатньо об'ємно обговорювали теракт в "Крокусі". Це просто "неймовірний злочин", який вчинили конкретні терористи. Але ми це обговорюємо. Це як треба ж співчувати людям, які таке переживають. Ви розумієте абсурдність сучасного світу?

Я хочу, щоб ми цієї помилки не припустилися. Росія не звертає увагу на Оренбург, Орськ тощо. Так це ж Росія. Їм це байдуже. Їм байдуже все, що відбувається на території Росії, окрім одного. Вони мають отримати такий табір, який кричатиме постійно: "Вбий українців!"

Вони максимально будуть готові йти вбивати, різати, ґвалтувати і так далі. Ця ж концепція завжди була незмінною концепцією Радянського Союзу, Російської імперії. А в цьому випадку – неоімперії, яку все ще пробує добудувати Владімір Путін.

І ще раз підсумую: гра в мовчанку провокує Росію на суттєве збільшення саме геноцидного компонента цієї війни. І тоді в мене виникає таке дивне відчуття – може людям подобається? Звісно, я з сарказмом кажу. Може людям, які перебувають далеко від лінії фронту та дуже полюбляють красиві слова говорити… Може їм подобається дивитись, що ще буде знищено в Україні і скільки ще людей буде вбито? Чи зможуть українці це все витерпіти? Чи будуть вони жити далі у Харкові?

Може, їм подобається? Таке маніакальне бажання дивитися, як дивляться ці горори виробництва Голлівуду. Може, їм так подобається дивитися, як в прямому етері йде горор на території України?

Що робитимемо без Трипільської ТЕС

Чому я говорю про Трипільську ТЕС? Це одна із найпотужніших ТЕС на Київщині, яка забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську, Житомирську області. Логічне питання – а що тепер?

Будемо шукати рішення. Буде імпортуватись електроенергія; будуть проводитися масштабні ремонтні роботи; будемо шукати можливість замінити те, що знищено.

Ми завжди повертаємось до ключового питання – можна цьому запобігти, якщо встановити додаткові системи протиракетної оборони. Фізично Україна не може їх побудувати. Це ж зрозуміло. Та жодна країна не може їх побудувати в короткі терміни і в такій кількості, в якій сьогодні потребує цього типу масштабна війна.

Шукатимемо можливість імпортувати електроенергію; шукатимемо можливість проводити ремонтні роботи. Трошки інакше працюватимемо з різними можливостями різних ТЕЦ, різних наших гідро- чи теплогенеруючих спроможностей і так далі. Усе буде робити Україна.

І все ще продовжуватимемо наполегливо прямолінійно говорити: "Дивіться, дуже добре, що у вас на складах стоїть Patriot. Це дуже круто. Він там виконує "важливу роботу" – дає вам відчуття комфортного проживання, що на вас ніхто не нападе. Але було б бажано все ж таки, щоб можна було використовувати Patriot, який через 10 років ви списуватимете, бо буде апгрейд зброї".

І було б бажано його використовувати сьогодні безпосередньо на території України. Продовжуватимемо про це говорити. Будемо говорити з вами примітивні та максимально інфантильні речі.



Росія повністю знищила Трипільську ТЕС / ukranews

Я чому так говорю? Знову ж таки з сарказмом. Це так має працювати. Ти повториш це раз, два, три, тисячу разів, а потім виходить хтось і говорить: "Ви знаєте, а в України буде дефіцит снарядів. Ми за аналітику військову відповідаємо роками. Ми все розуміємо. Давайте я просто про це скажу і вважатиму, що моя місія виконана".

Так воно не буде працювати.

США не дали Україні жодного Patriot

Чи правильно пам'ятаю, що Patriot нам надіслали з Німеччини. А зі Сполучених Штатів не було жодного Patriot?

Так, ви абсолютно правильно це розумієте. Усі Patriot були чи з Німеччини, чи з допомоги Німеччини. І скажімо велике-велике дякую саме Німеччині. Вона змінила всю парадигму своїх відносин і до Росії, і до цієї війни. І за останній рік суттєво наростила пакети військової допомоги.

Німеччина безпосередньо розуміє, що треба дозакривати небо. Німеччина також самостійно не може це все зробити з огляду на кількість ракет, кількість дронів, які Росія використовує в цій війні, і території, яку треба захистити. Це ж очевидно. І з огляду на кількість об'єктів, які належать до цивільної чи критичної інфраструктури.

Але Німеччина суттєво, ще раз підкреслю, наростила бюджети. Вона сьогодні виконує, на мій погляд, ключову лідерську функцію щодо закриття неба в Україні. Але сама вона не впорається. Так само як не впораються інші країни, які мають набагато менші можливості для надання нам саме протиракетних систем. Я маю на увазі країни Північної Європи. Вони набагато менші з погляду ресурсів, з військового погляду, менші географічно тощо.

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Країна, яка має багато цих систем, сьогодні займається обговоренням "дуже важливих" тем внутрішнього порядку денного. Якась там війна в Україні… Це, певно, має когось іншого хвилювати? Їх це не має хвилювати.

Як з репутацією? Вони потім зроблять декілька десятків фільмів про Голлівуд, як вони рятують людство. І це все буде простіше.

Росія змінює тактику: як захистити Харків від бомбардувань

Ми готувалися до ракетного терору енергоінфраструктури України взимку. Намагалися максимально захистити всі наші потужності для того, щоб пройти опалювальний сезон. Закінчився опалювальний сезон – і розпочалася масштабна атака на знищення нашої енергосистеми. З одного боку, не вкладається це в логіку, бо, здавалося б, нібито найважчий період Україна пройшла. Для чого зараз робити цю атаку на енергоінфраструктуру? А з іншого боку, я так розумію, вони чекали, поки у нас закінчаться боєприпаси до ППО?

Вкладається в логіку. Що ми сьогодні бачимо? Вони ж не вирішують воєнні цілі. Вони пробували з жовтня 2023 року тиснути на лінії фронту, але там просування немає. Попри те, що вони концентрують величезні ресурси – там просування немає.

Так, вони використовують КАБи. І, дивіться, вони змінили тактику. Що вони роблять? Вони роблять інформаційне і дипломатичне нагнітання. Вони дивляться на те, що в нас дійсно закінчуються боєприпаси. Не тільки протиракети, а взагалі боєприпаси. Дивляться на те, що в країнах-партнерах усі ці "понти", які там супроводжували цю війну два роки, на кшталт "ми будемо з Україною до кінця; будемо допомагати; все дамо" – трошки відійшли на другий план.

І всі починають саботувати постачання снарядів і ще цинічно говорять, мовляв, а чого ви не можете виграти цю війну? Це ж якась там Росія – маленька, нікчемна країнка, виграйте цю війну без зброї. Просто виграйте її. Чого ще досі не виграли цю війну?

Росія оцінює це, проводить аналіз. І що вона робить? Нагнітає. Говорить, що конструюватиме додаткові армії, аби захопити Харків. А щоб було це очевидно; щоб всі розуміли, що вони тут готуються, вони знищують КАБами. Вони зрозуміли, що використання керованих авіаційних бомб чи некерованих авіаційних бомб по цивільному населенню (не мають адекватної реакції – 24 Канал).

Це ж взагалі у XXI столітті просто нонсенс. Але яка реакція? Ми ж тільки що говорили. Ніякої реакції, тому вони знищують. Вони знищують енергетичну інфраструктуру не тільки для того, щоб у нас там були якісь перебої з опаленням чи ще щось. Бо немає реакції.

Ми ж про це сказали. Тобто можна це все руйнувати й, навпаки, хтось вийде і скаже: "Ви знаєте, знищення російських НПЗ, певно, матиме якісь впливи на світовий енергоринок". Це виглядає насамперед дивно, бо ніякого впливу на світовий енергоринок немає. На пів цента підняти ціну на літр бензину? Це трошки абсурдно звучить.

Зменшення постачання від Саудівської Аравії, наприклад, тих чи тих видів нафти або взагалі нафтопродуктів на світовий ринок матиме певні впливи на ціноутворення. Але хто атакує Саудівську Аравію? Хусити. А хто підтримує, хто спонсорує хуситів? Росія. А хто мав би вже розібратись з єменськими хуситами? Коаліція, яка заявлялася на це.

Ви пам'ятаєте, коли хусити почали атакувати в протоці глобальну торгівлю, то коаліція заявляла, що зараз розбереться з хуситами. А сьогодні що? З хуситами ніхто не розбирається. Але якщо НПЗ, який працює виключно на збройні сили Росії та на внутрішній ринок, то це нібито "впливатиме" на енергоринок.

Росія все це оцінює. Вона дивиться на зменшення допомоги, на дивну риторику, на психологічне нагнітання. Також треба якийсь матеріальний субстрат.

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По лінії фронту, що вони можуть? КАБами знищувати всю Авдіївку. Тому вони так само дивляться. Знищили всю Авдіївку? Нуль реакції. Давайте тоді знищимо, наприклад, Трипільську ТЕС або вдармо 8 ракетами по ДніпроГЕС… Ніякої реакції. Ви ж бачили, що згодом жодної реакції не було на 8 ракет, які йшли в найбільшу дамбу на Дніпровських каскадах?

Також жодної реакції на те, що в Росії сьогодні нелегітимна влада. Усі продовжують вдавати. Сєргєй Лавров вже з кимось зустрічається, Путін буде з кимось зустрічатись і так далі.

Якщо ти не маєш ніякої реакції на все, що ти робиш, і ще й навпаки – бачиш, що Україну засуджують на якихось напрямках. Що ти робитимеш? Просто максимально вбиватимеш, максимально руйнуватимеш.

Крім того, вони провели аналіз, що просто бити в різні місця не треба. І вони роблять комбіновані удари в одне місце. Десяток ракет в одне місце. Вони ж міняються. Якщо тобі дають можливість виготовляти у великій кількості "Іскандери", "Калібри", то чому ти можеш їх не використовувати? Ти завтра виготовиш ще стільки ж.

Компанії держав, які говорять про підтримку України, працюють на твоєму ринку, платять тобі податки. Іноді не ті компанії, а інші з європейською чи північноамериканською юрисдикцією теж дозволяють обійти санкції, тобто продати ці ж чіпи для ракетобудування. То чому ти маєш зупинятись? Просто поясніть, що має зупинити суб'єкта Путіна?

Коли людина тебе вбиває, ти можеш зупинити її силою, а потім заарештувати. Тоді вона має юридично вже відповідати. Але якщо ти говориш: "Ми тебе боїмося... Давайте ми станемо на коліна. Давайте ви все ж таки будете трошки менше вбивати людей"... Це має його зупинити?

З одного боку, запускаються ІПСО в західній пресі, що Росія готує черговий наступ на Харків, і для цього збирає армію у 150 тисяч. З іншого – Росія продовжує знищувати або ж перетворювати Харків на "сіру зону". Щоб захистити Харків, нам потрібні не тільки системи ППО, а й ще й відтиснути цю "сіру зону" до Бєлгорода, аби росіяни не могли дістати до міста?

Для того, щоб захистити Харків, нам потрібна тактична авіація, суттєве збільшення бойових дій на території прикордонних областей Росії. Щодо інформації про те, що росіяни концентрують сили й засоби для атаки на Харків, – ні. Вони просто перетворюють місто в руїни. Просто знищують.

Не було ж засудження за знищення Авдіївки, Маріуполя, Бахмута тощо. Які були реакції? "Ой, як це страшно". Але далі не було жодних юридичних дій. Не було призупинення торгівлі з Росією в повному обсязі. Не було суттєвого нарощування допомоги Україні. Це ж очевидні речі.

І якщо немає адекватної реакції, то, аби виправдатись, чому Україна не має всіх необхідних інструментів для протидії Росії, треба всюди вити, що "Росія – великий монстр". Це в західних медіа працює підсвідомо, достатньо просто.

Так було до повномасштабного вторгнення, що з Росією дуже небезпечно воювати, що в Росії є велика кількість ресурсів, що протистояти цьому не можна. Мовляв, "вони зараз сформують велику армію, щоб взяти агломерацію".

Якби у нас був повноцінний захист з повітря – тактична авіація чи системи протиракетної оборони – це виглядало б інакше. Щоб захопити агломерацію, коли там все підготовлено з погляду фортифікацій, оборони, захисту з повітря, це треба 500 – 800 тисяч підготовлених військовослужбовців в Росії. Проте вони не мають такої кількості, а також зброї для них немає.

Росія розраховує на зовсім інше. Вона розраховує на те, що робитимуть депресивні західні медіа. Вони мають сказати, що "Росія – велика країна, її треба боятися". Водночас західні медіа не пишуть, що "знаєте, ми настільки круті, таке обіцяли Україні, але навіть мільйон снарядів не дали. І тому Росія така велика".

Вони себе виправдовують. Замість того, щоб сказати, що "ми не ухвалили для себе відповідні рішення, логістично їх не виконали". Вони перекладають те, що сьогодні відбувається, на потужність Росії. Це очевидна психологічна "Пастка-22". Не більше, але й не менше.

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Як з цього вийти? Так само як ми це робимо два роки. Публічно про це говорити. Не робити для себе авторитетів з дивних людей, які друкують апокаліптичні сценарії. Пояснювати, що на ціни на нафту навпаки впливає знищення російської нафтопереробної галузі і суттєве збільшення кількості сирої нафти поганих та брудних марок Уралу на глобальному ринку.

Якщо хтось не знає цього, хай спробують знайти експертів, які пояснюватимуть залежність ціноутворення глобального на тих чи інших ринках від сирої нафти чи нафтопереробки. Маємо це пояснювати попри депресивну, дивну поведінку наших партнерів.

Рано чи пізно прорве умовну "греблю" того, що вони не розуміють, що все залежить від математичної формули – кількість високотехнологічної зброї чи якість високотехнологічної зброї в певній кількості проти величезної кількості абсолютно старих амуніцій, непідготовлених мобілізованих, але у величезній кількості з російського боку.

Чи заходитимуть ЗСУ на територію Бєлгородщини

У США завжди говорять про те, що життя людини – це найвища цінність. Тобто життя американської людини є найвищою цінністю, а життя української людини цінності немає? А мають тільки НПЗ, по яких бити чомусь не можна. Чи готова Україна і, чи розглядається сценарій повномасштабного вторгнення або розширення війни на території Бєлгорода?

По Бєлгороду працюють російські громадяни.

Це винятково буде їхня зона відповідальності?

Так, усе, що стосується сухопутних операцій. Мені здається, масштабування відбуватиметься саме завдяки РДК, легіону "Свобода Росії", які збільшуватимуть свою присутність на прикордонних територіях. І це дуже правильна позиція. Україна сприйматиме це абсолютно адекватно. Для нас це важливий параметр, тобто перенесення війни на територію Бєлгородської та Курської областей.

Бєлгородщина – це область, з якої дійсно постійно завдають удари винятково по цивільному населенню Харківщини. Це безпосередня прикордонна військова зона, звідки йдуть ці удари. Але підкреслюю, що громадяни Росії там воюватимуть. Мені здається, що масштабування відбуватиметься якомога швидше. І це дуже важливо.

Чому удари по російських НПЗ є законною ціллю

Є рішення, наприклад, наших спеціальних служб чи Генштабу щодо інфраструктури забезпечення війни. Тому що НПЗ – це абсолютно конкретна інфраструктура забезпечення війни. Вони відпрацьовують паливо, яке йде на Ту-95 чи МіГ-31, які 11 квітня атакували нашу територію. Вони підвозять туди (Бєлгород – 24 Канал) пальне, яке використовується для завдання максимально геноцидних ударів.

Будь-який НПЗ на території Росії є абсолютною військовою ціллю. І це інфраструктурне знищення має бути і продовжуватиметься обов'язково. Інакше Росія матиме нескінченний ресурс для продовження війни. І саме знищення інфраструктури війни, логістики – це обов'язок України.

Ба більше, він абсолютно чітко прописаний в межах міжнародного права. Країна, яка веде оборонну війну, має право знищувати всі об'єкти інфраструктурного характеру, які так чи інакше забезпечують логістику війни з боку країн-агресорів.

Тут немає жодних юридичних проблем і не буде питань. Україна морально-етично правильно поводиться, інформаційно правильно поводиться та абсолютно законно поводиться з погляду міжнародного права.



Російський НПЗ горить / РосЗМІ

Які методи використовує Росія, щоб посварити нас з Європою

Здається, що росіяни своїми обстрілами намагаються налаштувати українців проти європейців і європейців проти українців. Адже нам не вистачає систем ППО, ракет, зброї. На це у Європі кажуть, що допомагають нам вже 2 роки, а ми досі не звільнили свої території. Водночас, коли росіяни приїжджають на Захід, то витрачають там гроші, нібито підіймають економіку. У мене таке відчуття, що зараз робиться все можливе, щоб посварити між собою народи, якщо вже не вийшло посварити уряди.

Це добра теорія, вона частково працює. Але почнімо покроково все це розбирати.

Насамперед Росія абсолютно точно має намір конкретно вбивати українців. Ніякі квіти, нічого їм не потрібно. Вони відмовились від своєї пропаганди, мовляв, прийшли в Україну, бо тут буцімто є кілька тисяч нацистів, ми їх швидко вб'ємо, а після цього всі нам плескатимуть у долоні й казатимуть "супер", "ми назавжди з Росією".

Ні, сьогодні вони чітко говорять, що треба вбити велику кількість українців, багато кого депортувати, зруйнувати сутність держави, українську ідентичність. Тобто треба зробити все, що не зробили в 40 – 50-х роках, заселити цю територію своїми людьми й перетворити Україну на, як вони кажуть, "околицю імперії".

Такі їхні наміри, тому вони ведуть війну геноцидного типу. Тут немає нічого іншого й не було практично відразу. Ми з вами побачили це в Бучі, в усій Київській області. Саме з такими намірами вони й заходили. Лише створювали картинку нібито хочуть прийти, а ми зустрічатимемо їх з квітами.

Ні, вони приходили саме вбити. Вбити безкарно, а потім вони б створили пропагандистські фільми, що тут нібито були нацисти, які масово вбивали людей. От і все. Вони б нас вбили, а потім сказали, що це українці самі з собою зробили, а Росія начебто "рятувала" від цього "геноциду". Сьогодні вони вже цього не приховують і атакують.

Тепер повернімося до стратегії, щоб посварити нас з європейськими країнами. Так, це ж просто. Війна довга, вона дійсно втомлює, заганяє в депресію і не тільки Україну.

Від чого виникає депресія? Мовиться про те, якщо ти безпосередньо не перебуваєш в Україні, а в якійсь іншій європейській країні. Ти на початку говорив, що підтримуєш Україну, все для неї зробиш. Потім з'ясувалося, що "все" – це трохи абстрактне поняття.

Тобто щось дамо, чогось не дамо, щось у нас є, чогось немає. А потім ти відчуваєш внутрішню підсвідому провину, що українців продовжують вбивати, обстрілювати, але ти не хочеш собі сказати, що теж частково у цьому винний, бо не зробив того, що міг. Не взяв на себе зобов'язання передати Україні додаткову зброю, враховуючи, що вона воює не з якоюсь маленькою країною, а з Росією, яку ще вчора всі боялися.

Для того, щоб компенсувати цю внутрішню провину ти говориш: "Ні, вони самі винні, що не можуть виграти війну, хоча ми дали їм все, дали 14 кулеметів, дали 10 танків Leopard. Вони вже давно мали знищити 20 тисяч російських танків. 10 Leopard мали ж це зробити?" І тоді ти переносиш це невдоволення собою на тих, кому ти допомагав. Це очевидний психологічний стан. Росія це також розуміє і намагається ним скористатися.

Крім цього, не забуваймо, що корупція в Україні є. На жаль, це так і вона інформаційно масштабується. Про це говорять не тільки росіяни, але і європейці. Знову ж таки, росіяни – це ІПСО, це зрозуміло, але європейці про це говорять, зокрема, щоб виправдати себе.

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Тобто, дивіться, Україна в корупції, а якби не було корупції, то цих 10 Leopard нібито "виграли б війну" й так далі. Це примітивно, але це працює у сенсі самовиправдання. Тобто ми (європейці – 24 Канал) все зробили для них, а в Україні там те, те і ще багато всього.

Далі про людей з України. Переважно десь 99% – це класні хлопці й дівчата, навіть попри те, що справді дивно виглядає, коли хлопці перебувають там (за кордоном – 24 Канал). Але між тим, вони законослухняні, хоча є відсоток людей з кримінальними схильностями. Вони щось зроблять – і тут в медіа "українець щось вкрав" і так далі.

Це один випадок на мільйон, але він одразу масштабується, зокрема, Росією та місцевими. Для чого? А для того, щоб перекласти свою провину за недопрацьовану разом з нами підготовку до контрнаступу тощо. Це все очевидні речі й це достатньо банально.

Чи впливатиме це на перебіг подій у війні? Ні. Парадокс. Можна бути в депресії, можна щось говорити чи не говорити, можна довго кивати на корупцію і так далі. Але у нас є "кістяк" людей, які розуміють, що ця війна не може закінчитись поразкою України, тому що це означатиме знищення нації, у прямому сенсі цього слова.

До речі, на Заході вже є великий "кістяк" людей, які щиро хочуть, щоб ця війна закінчилась справедливо. Такого "кістяка", такої великої маси людей не було ще минулого року. А сьогодні вона є. Але чи мають вони логістичні спроможності? Адже в цій війні перемагатиме математика. Психологія вже зрозуміла – наша і наших партнерів. Не всіх, але зрозуміла. Вона буде такою до кінця.

Тепер залишилось побудувати правильну математику цієї війни, не абстрактну. Це те, про що ми говорили на самому початку. Якщо ми бачимо, що робить Росія з огляду на КАБи, крилаті, балістичні ракети – на все це потрібна відповідна математична кількість систем ПРО, зокрема, Patriot, чи відповідна кількість тактичних авіаційних спроможностей України – F-16. От і все. Це головне.

А ще важливо, щоб люди, які ухвалили для себе рішення, що війна має справедливо фіналізуватися, зокрема люди із Заходу, щоб вони змогли просунути побудову справжньої логістики. Не абстрактної та добровільної.

До речі, я тут коротко перейду до гарантій безпеки. Я розумію, що їх треба допрацьовувати, але принаймні це гарантії безпеки, де юридично прописані терміни, кількості, гроші. Тобто, хто на яку суму розраховує зі своїх національних бюджетів, що він може витратити для того, щоб військово допомогти Україні.

Усе це (прописано у гарантіях – 24 Канал), на відміну від того, що є сьогодні, бо сьогодні є лише добровільне бажання певної країни чи уряду, яке залежить від електорального розуміння людей, які перебувають далеко від війни. Їм може бути байдуже, що ви воюєте. Це добровільна передача військових пакетів.

А гарантії безпеки є юридично фіксовані. Тому ще раз підтверджую, чому ці гарантії з'явилися. Це для мене є ознакою того, що велика кількість людей розуміє, що треба все юридично зафіксувати й зробити це не добровільним бажанням, залежно від електорального циклу, а саме як обов'язок виграти війну.

Другу частину інтерв'ю з Михайлом Подоляком читайте завтра на сайті 24 Каналу.