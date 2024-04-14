Водночас Україні потрібні системи протиповітряної оборони, щоб захиститися від атак країни-агресорки. Про це в етері національного марафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає 24 Канал.

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Кулеба відповів на закиди Заходу щодо ударів по НПЗ Росії

Міністр зазначив, що, якщо говорити справедливо, то не просто агресію, а хто ракетно-дронову війну розв'язала Росія. Через це для того, щоб наша держава змогла захистити свою енергетичну систему від знищення, нам потрібні системи ППО.

Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо, появу проблем на російському енергетичному ринку, але щось я не бачу проблем на світовому,

– сказав Кулеба.

Водночас він наголосив, що в України через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян.

"Це нікого не хвилює? Я всіх дуже люблю і поважаю наших партнерів, але коли доходить до такої логіки, то в мене одне питання: а у нас через удари по нашій критичній системі, через відсутність батарей Patriot росте кількість людей, які живуть без світла", – зауважив глава МЗС.

Міністр зазначив, що треба мислити своїми інтересами. Тому якщо партнери кажуть, що дадуть 7 батарей Patriot з проханням не робити того чи іншого, тоді, за словами Кулеби, є предмет для розмови.

А якщо немає цих батарей, немає пакета допомоги й при цьому тебе щось просять не робити, тоді про що говорити. Кожен виживає, як може,

– розповів міністр закордонних справ.

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