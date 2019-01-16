10:49
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Програми Одна історія
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Напад на Перл-Гарбор: поразка США, яка стала початком кінця тоталітарної Японії

      Одна історія 96 Читать новость на русском

      У 1941 році унаслідок вторгнення японців в Голландську Ост-Індію США припинили експорт до Японії літаків, авіаційного пального й нафти. У формі ультиматуму американський уряд вимагав від Токіо припинити агресію в Китаї та Східній Азії. Влада Сполучених Штатів була надто упевнена, що Японія не наважиться напасти на Америку, і свої сили вони спрямують на війну з СРСР.

      Проте в новообраного прем'єр-міністра Японії, генерала Тодзіо, були інші плани. Для того, щоб забезпечити свободу дій японській армії в південно-східній Азії, було вирішено здійснити атаку на стратегічний об'єкт США. Так мішенню для японців стала центральна база Тихоокеанського флоту військово-морських сил США в гавані Перл-Гарбор. 

      Читайте також: Кому вдалося втекти з найвідомішої в'язниці, що оточена крижаною водою та акулами

      Тихоокеанський флот США було створено 1919 року. Зазвичай він базувався в Каліфорнії, лише час від часу висуваючись до Гавайських островів. Проте через складну геополітичну ситуацію 7 травня 1940 року флот отримав наказ залишитися в Перл-Гарборі на невизначений термін. Стратегічні переваги від розміщення американського флоту на Гавайських островах були очевидними, це визнавали і самі японці.

      Перл-Гарбор
      Під час нападу американці були безсилі – літаки не встигли б навіть злетіти

      26 листопада 1941 року шість японських авіаносців вирушили з Курильських островів, щоб завдати американцям нищівного удару. На них було розміщено 414 літаків – винищувачі, торпедоносці та бомбардувальники. Окрім того, в операції брали участь ще 20 японських підводних човнів.
      Вранці 7 грудня японці розпочали бомбардування аеродромів на острові Оаху та кораблів, які стояли на якорі в гавані Перл-Гарбор.

      Перл-Гарбор
      Напад на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року: усі ці кораблі буде знищено

      Американці зазнали великих не лише матеріальних, але й людських втрат. Майже 2,5 тисячі людей загинули і ще близько 1,5 тисячі було поранено. З японської ж сторони, завдяки фактору несподіванки та непідготовленості американських військ, втрати були значно меншими – загинули 64 учасники операції.

      Рузвельт
      Франклін Рузвельт прийняв рішення про вступ США у Другу світову війну

      Цей неочікуваний і підступний напад сколихнув усю Америку. Наступного дня президент США Франклін Рузвельт виступив на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу. Він повідомив про рішення оголосити Японії війну.

      Ми маємо намір покінчити з загрозою з боку Японії. Але ми мало чого цим доб'ємося, коли решта світу перебуватиме під п'ятою Гітлера та Муссоліні,
      – заявив Рузвельт.

      Німеччина та Італія не забарилися, і також оголосили війну Сполученим Штатам, згодом їх підтримали Румунія, Угорщина та Болгарія. Таким чином США офіційно вступили у Другу світову війну.

      Читайте також: Прогрес ціною радіоактивного зараження: до чого призвели випробування американців

      Сьогодні Перл-Гарбор є найбільшою військово-морською базою США у Тихому океані та штаб-квартирою американського тихоокеанського флоту. Судноверф, розташована поряд з гаванню, забезпечує роботою 12 тисяч людей. На згадку про загиблих американських моряків над затонулим лінкором "Аризона" створений меморіал.

      Міссурі
      Лінкор "Міссурі", де японці підписали Акт про капітуляцію

      Ще одним пам'ятником подій війни у Тихому океані є лінкор "Міссурі", розташований на вічній стоянці в Перл-Гарборі. Саме на цьому кораблі 2 вересня 1945 року був підписаний акт про капітуляцію Японії.

      Теги: Новини США Історія Одна історія Японія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Теракт в Україні на замовлення
      сьогодні , 08:40 Теракт в Україні на замовлення
      Блог Медіа 1422
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      15 січня , 22:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      486
      Избирательные участки в России: а зачем?
      15 січня , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 753
      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      15 січня , 21:02 Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      Ірина Поліщук 1058
      Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      15 січня , 20:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      1461
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук