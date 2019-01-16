Напад на Перл-Гарбор: поразка США, яка стала початком кінця тоталітарної Японії

У 1941 році унаслідок вторгнення японців в Голландську Ост-Індію США припинили експорт до Японії літаків, авіаційного пального й нафти. У формі ультиматуму американський уряд вимагав від Токіо припинити агресію в Китаї та Східній Азії. Влада Сполучених Штатів була надто упевнена, що Японія не наважиться напасти на Америку, і свої сили вони спрямують на війну з СРСР.

Проте в новообраного прем'єр-міністра Японії, генерала Тодзіо, були інші плани. Для того, щоб забезпечити свободу дій японській армії в південно-східній Азії, було вирішено здійснити атаку на стратегічний об'єкт США. Так мішенню для японців стала центральна база Тихоокеанського флоту військово-морських сил США в гавані Перл-Гарбор.

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Тихоокеанський флот США було створено 1919 року. Зазвичай він базувався в Каліфорнії, лише час від часу висуваючись до Гавайських островів. Проте через складну геополітичну ситуацію 7 травня 1940 року флот отримав наказ залишитися в Перл-Гарборі на невизначений термін. Стратегічні переваги від розміщення американського флоту на Гавайських островах були очевидними, це визнавали і самі японці.



Під час нападу американці були безсилі – літаки не встигли б навіть злетіти

26 листопада 1941 року шість японських авіаносців вирушили з Курильських островів, щоб завдати американцям нищівного удару. На них було розміщено 414 літаків – винищувачі, торпедоносці та бомбардувальники. Окрім того, в операції брали участь ще 20 японських підводних човнів.

Вранці 7 грудня японці розпочали бомбардування аеродромів на острові Оаху та кораблів, які стояли на якорі в гавані Перл-Гарбор.



Напад на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року: усі ці кораблі буде знищено

Американці зазнали великих не лише матеріальних, але й людських втрат. Майже 2,5 тисячі людей загинули і ще близько 1,5 тисячі було поранено. З японської ж сторони, завдяки фактору несподіванки та непідготовленості американських військ, втрати були значно меншими – загинули 64 учасники операції.



Франклін Рузвельт прийняв рішення про вступ США у Другу світову війну

Цей неочікуваний і підступний напад сколихнув усю Америку. Наступного дня президент США Франклін Рузвельт виступив на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу. Він повідомив про рішення оголосити Японії війну.

Ми маємо намір покінчити з загрозою з боку Японії. Але ми мало чого цим доб'ємося, коли решта світу перебуватиме під п'ятою Гітлера та Муссоліні,

– заявив Рузвельт.

Німеччина та Італія не забарилися, і також оголосили війну Сполученим Штатам, згодом їх підтримали Румунія, Угорщина та Болгарія. Таким чином США офіційно вступили у Другу світову війну.

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Сьогодні Перл-Гарбор є найбільшою військово-морською базою США у Тихому океані та штаб-квартирою американського тихоокеанського флоту. Судноверф, розташована поряд з гаванню, забезпечує роботою 12 тисяч людей. На згадку про загиблих американських моряків над затонулим лінкором "Аризона" створений меморіал.



Лінкор "Міссурі", де японці підписали Акт про капітуляцію

Ще одним пам'ятником подій війни у Тихому океані є лінкор "Міссурі", розташований на вічній стоянці в Перл-Гарборі. Саме на цьому кораблі 2 вересня 1945 року був підписаний акт про капітуляцію Японії.