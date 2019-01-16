Нападение на Перл-Харбор: поражение США, которое стало началом конца тоталитарной Японии

В 1941 году вследствии вторжения японцев в Голландскую Ост-Индию США прекратили экспорт в Японию самолетов, авиационного горючего и нефти. В форме ультиматума американское правительство требовало от Токио прекратить агрессию в Китае и Восточной Азии. Власти Соединенных Штатов были слишком уверены, что Япония не решится напасть на Америку, и свои силы они направят на войну с СССР.

Однако у новоизбранного премьер-министра Японии генерала Тодзио, были другие планы. Для того, чтобы обеспечить свободу действий японской армии в юго-восточной Азии, было решено осуществить атаку на стратегический объект США. Так мишенью для японцев стала центральная база Тихоокеанского флота военно-морских сил США в гавани Пёрл-Харбор.

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Тихоокеанский флот США был создан в 1919 году. Обычно он базировался в Калифорнии, только время от времени выдвигаясь к Гавайским островам. Однако из-за сложной геополитической ситуации 7 мая 1940 года флот получил приказ остаться в Перл-Харборе на неопределенный срок. Стратегические преимущества от размещения американского флота на Гавайских островах были очевидными, это признавали и сами японцы.



Во время нападения американцы были бессильны – самолеты не успели бы даже взлететь

26 ноября 1941 года шесть японских авианосцев отправились из Курильских островов, чтобы нанести американцам сокрушительный удар. На них были размещены 414 самолетов – истребители, торпедоносцы и бомбардировщики. Кроме того, в операции принимали участие еще 20 японских подводных лодок.

Утром 7 декабря японцы начали бомбардировки аэродромов на острове Оаху и кораблей, стоявших на якоре в гавани Пёрл-Харбор.



Нападение на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года: все эти корабли будут уничтожены

Американцы понесли большие не только материальные, но и человеческие потери. Почти 2,5 тысячи человек погибли и еще около 1,5 тысячи были ранены. С японской же стороны, благодаря фактору неожиданности и неподготовленности американских войск, потери были значительно меньше – погибли 64 участника операции.



Франклин Рузвельт принял решение о вступлении США во Вторую мировую войну

Этот неожиданное и коварное нападение всколыхнуло всю Америку. На следующий день президент США Франклин Рузвельт выступил на объединенном заседании обеих палат Конгресса. Он сообщил о решении объявить Японии войну.

Мы намерены покончить с угрозой со стороны Японии. Но мы мало чего этим добьемся, когда остальной мир будет находиться под пятой Гитлера и Муссолини,

– заявил Рузвельт.

Германия и Италия не замедлили, и также объявили войну Соединенным Штатам, впоследствии их поддержали Румыния, Венгрия и Болгария. Таким образом США официально вступили во Вторую мировую войну.

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Сегодня Перл-Харбор является крупнейшей военно-морской базой США в Тихом океане и штаб-квартирой американского тихоокеанского флота. Судоверфь, расположенная рядом с гаванью, обеспечивает работой 12 тысяч человек. В память о погибших американских моряках над затонувшим линкором "Аризона" создан мемориал.



Линкор "Миссури", где японцы подписали Акт о капитуляции

Еще одним памятником событий войны в Тихом океане есть линкор "Миссури", расположенный на вечной стоянке в Перл-Харборе. Именно на этом корабле 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии.