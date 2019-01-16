11:57
16 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зарплата Пыни. 15 сантиметров Путина
      Вєсті Кремля
      23:12, 15 января
      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
      Вєсті.UA
      21:33, 15 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Программы Одна история
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Нападение на Перл-Харбор: поражение США, которое стало началом конца тоталитарной Японии

      Одна история 86 Читати новину українською

      В 1941 году вследствии вторжения японцев в Голландскую Ост-Индию США прекратили экспорт в Японию самолетов, авиационного горючего и нефти. В форме ультиматума американское правительство требовало от Токио прекратить агрессию в Китае и Восточной Азии. Власти Соединенных Штатов были слишком уверены, что Япония не решится напасть на Америку, и свои силы они направят на войну с СССР.

      Однако у новоизбранного премьер-министра Японии генерала Тодзио, были другие планы. Для того, чтобы обеспечить свободу действий японской армии в юго-восточной Азии, было решено осуществить атаку на стратегический объект США. Так мишенью для японцев стала центральная база Тихоокеанского флота военно-морских сил США в гавани Пёрл-Харбор.

      Читайте также: Кому удалось бежать из известной тюрьмы, окруженной ледяной водой и акулами

      Тихоокеанский флот США был создан в 1919 году. Обычно он базировался в Калифорнии, только время от времени выдвигаясь к Гавайским островам. Однако из-за сложной геополитической ситуации 7 мая 1940 года флот получил приказ остаться в Перл-Харборе на неопределенный срок. Стратегические преимущества от размещения американского флота на Гавайских островах были очевидными, это признавали и сами японцы.

      Перл-Гарбор
      Во время нападения американцы были бессильны – самолеты не успели бы даже взлететь

      26 ноября 1941 года шесть японских авианосцев отправились из Курильских островов, чтобы нанести американцам сокрушительный удар. На них были размещены 414 самолетов  истребители, торпедоносцы и бомбардировщики. Кроме того, в операции принимали участие еще 20 японских подводных лодок.
      Утром 7 декабря японцы начали бомбардировки аэродромов на острове Оаху и кораблей, стоявших на якоре в гавани Пёрл-Харбор.

      Перл-Гарбор
      Нападение на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года: все эти корабли будут уничтожены

      Американцы понесли большие не только материальные, но и человеческие потери. Почти 2,5 тысячи человек погибли и еще около 1,5 тысячи были ранены. С японской же стороны, благодаря фактору неожиданности и неподготовленности американских войск, потери были значительно меньше – погибли 64 участника операции.

      Рузвельт
      Франклин Рузвельт принял решение о вступлении США во Вторую мировую войну

      Этот неожиданное и коварное нападение всколыхнуло всю Америку. На следующий день президент США Франклин Рузвельт выступил на объединенном заседании обеих палат Конгресса. Он сообщил о решении объявить Японии войну.

      Мы намерены покончить с угрозой со стороны Японии. Но мы мало чего этим добьемся, когда остальной мир будет находиться под пятой Гитлера и Муссолини,
      – заявил Рузвельт.

      Германия и Италия не замедлили, и также объявили войну Соединенным Штатам, впоследствии их поддержали Румыния, Венгрия и Болгария. Таким образом США официально вступили во Вторую мировую войну.

      Читайте также: Прогресс ценой радиоактивного заражения: к чему привели испытания американцев

      Сегодня Перл-Харбор является крупнейшей военно-морской базой США в Тихом океане и штаб-квартирой американского тихоокеанского флота. Судоверфь, расположенная рядом с гаванью, обеспечивает работой 12 тысяч человек. В память о погибших американских моряках над затонувшим линкором "Аризона" создан мемориал.

      Міссурі
      Линкор "Миссури", где японцы подписали Акт о капитуляции

      Еще одним памятником событий войны в Тихом океане есть линкор "Миссури", расположенный на вечной стоянке в Перл-Харборе. Именно на этом корабле 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии.

      Теги: История Новости США Япония Одна история
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Теракт в Україні на замовлення
      сегодня , 08:40 Теракт в Україні на замовлення
      Блог Медіа 1794
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Фехтовальщица Наталья Морквич о мечтах, заработках, фотосессиях и любви к золоту
      15 января , 22:30 НЕПОБЕДИМЫЕ. Фехтовальщица Наталья Морквич о мечтах, заработках, фотосессиях и любви к золоту
      81
      Избирательные участки в России: а зачем?
      15 января , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 808
      Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      15 января , 21:03 Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      Ірина Поліщук 347
      Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
      15 января , 20:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
      364
      Загадочная Гюррем: как украинка Роксолана влияла на важнейшие решения в Османской империи
       17 декабря 2018 , 11:23
      Одна история. Что спасло Галилея от "огня инквизиции"
       24 декабря 2017 , 08:10
      Жестокий "Алькатрас" как достойный приговор для самых жестоких преступников США
       3 декабря 2018 , 08:32
      Одна история. Как Рудольфу Дизелю удалось в корне изменить жизнь человечества
       2 февраля 2018 , 19:19
      Одна история. Как Шарлотта Бронте доказала, что литература – это не только "мужское дело"
       24 сентября 2018 , 17:43
      Одна история. Малоизвестные факты из жизни писателя Фрэнка Баума, которым увлекался Рэй Брэдбери
       20 сентября 2018 , 17:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук