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      Фолклендський конфлікт: як неоголошена війна вплинула на політичні позиції Великобританії

      Одна історія 56 Читать новость на русском

      Фолклендська війна – збройний конфлікт, який призвів до тисячі людських втрат і став вирішальним у політичній кар'єрі колишньої прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер. Неоголошена війна тривала всього три місяці, проте значно укріпила позицію країни на політичній мапі світу.

      2 квітня 1982 року на британських Фолклендських островах висадилися 130 аргентинських спецпризначенців. Вони захопили казарми морських піхотинців, аеродром й урядову будівлю.

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      У аргентинському уряді, який очолював генерал Леопольдо Гальтьєрі вважали, що мають повне право на володіння островами. Також аргентинське керівництво розраховувало на те, що Британія просто змириться із фактом захоплення островів, адже вони територіально розташовані до Аргентини ближче, ніж до Великої Британії. Раніше острови й справді належали Аргентині, поки британці не анексували їх у 1833 році.

      Фолклендські острови
      Фолклендські острови розташовані за 483 кілометри на схід від берега Аргентини

      Проте сподівання аргентинців не справдилися. Маргарет Тетчер, яка тоді була прем'єр-міністром Великобританії, не могла допустити втрати території за свого правління. "Залізна леді" була готова до рішучих дій, аби лиш не підірвати власного авторитету. Аргентина ж зовсім не була готова до збройного конфлікту, а тим паче – до війни. 

      Практично одразу після звістки про захоплення островів британці відправили туди свої авіаносці, есмінці та фрегати. Аргентинська сторона на той час розмістила там лише дві піхотні бригади, які займали стаціонарні позиції й майже не мали бойової техніки. Британці успішно заблокували водні шляхи до островів за допомогою своїх субмарин.

      Маргарет Тетчер
      Колишня прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер

      2 травня атомний підводний човен британців потопив аргентинський крейсер, внаслідок чого загинули 323 моряки. Ця втрата була наймасштабнішою за весь час війни. Після цього аргентинський військово-морський флот участі в бойових діях більше не брав, війна тривала за підтримки авіації.

      Вирішити конфлікт мирним шляхом не вдавалося, його не змогли врегулювати навіть за посередництва ООН. Британці почали готуватися до висадки на островах, щоб відвоювати в аргентинців свою територію. В середині червня року декілька бригад морської піхоти Об'єднаного королівства висадилися на островах. Стрільці зайняли стратегічно вигідні позиції, а також заблокували Порт-Стенлі.

      Фолклендська війна
      Аргентинські винищувачі "Air Macchi" на Фолклендських островах у травні 1982-го

      Після кількох незначних битв аргентинці втратили будь-яку надію на перемогу. В умовах облоги порту їм не залишалося нічого іншого, окрім капітуляції. Офіційно війна була завершена 20 червня 1982 року, коли британські сили висадилися на Південних Сандвічевих островах.

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      Фолклендський конфлікт став чи не єдиним збройним протистоянням після Другої світової війни, у якому провідну роль зіграли військово-морські сили. Велика Британія вкотре продемонструвала свою могутність як військово-морської держави. Ця перемога піднесла хвилю патріотизму в країні та посилила позицію уряду Маргарет Тетчер. Спірна територія дотепер залишається під британським прапором.

      Які наслідки поразка у конфлікті спричинила для аргентиців, зокрема керівництва країни – дивіться у програмі.

      Теги: Одна історія Історія Аргентина Великобританія авіація Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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