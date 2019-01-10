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      Восьме чудо світу: як та чому загадково зникла легендарна Бурштинова кімната

      Одна історія 507 Читать новость на русском

      У XVIII столітті король Пруссії Фрідріх І забажав створення незвичайного витвору мистецтва, яке згодом почали називати восьмим дивом світу. Вибагливий правитель захотів стати власником неповторного кабінету, який мав бути повністю вирізьблений із бурштину.

      За роботу взялися талановиті майстри – Готфрід Тюссо та Андреас Шлютер. Панелі на стінах збирали, немов мозаїку. Здавалося, що кімната вирізьблена з одного суцільного кристала.

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      Королю не вдалося побачити завершену роботу майстрів, як і майстрам не судилося її завершити. Після смерті Фрідріха І на трон зійшов його син, який вирішив не витрачати більше коштів на спорудження кабінету, а тому у 1717 році подарував його Петру I. Кімнату частинами було перевезено до царської Росії, проте остаточного вигляду вона набула лише у 1743 році завдяки імператриці Єлизаветі. 

      Роботу майстрів завершив і вдосконалив придворний архітектор Растреллі. Він доповнив оздоблення кабінету дзеркальними пілястрами, позолоченим різьбленням, а також мозаїкою з яшми та агату. В 1770 році неймовірний витвір виставили у Царському селі в приміщенні Катерининського палацу.

      бурштинова кімната
      Бурштинова кімната 

      Кожні 30 років у кімнаті проводили реставрацію, остання з яких, перед зникненням, була запланована на 1941 рік. Ще в перші дні війни було ухвалено рішення евакуювати дорогоцінні експонати із палацу, щоб вберегти їх від розкрадання. Проте евакуацію Бурштинової кімнати у поспіху було просто неможливо здійснити.

      бурштинова кімната
      За роботу над кімнатою взялися талановиті майстри – Готфрід Тюссо та Андреас Шлютер

      Тоді працівники музею лише спробували замаскувати експонат. Вони розібрали його на частини та дбайливо обгорнули в кілька шарів тканини й картону, з надією, що мародери не розвідають, який скарб зберігається в упакуваннях. Проте викраденню запобігти не вдалося. У вигляді окремих панно кімната була відправлена у королівський замок у Кенігсберзі. Там вона перебувала до кінця літа 1944 року до авіаатаки британських військових сил, яка спричинила пожежу у приміщенні.

      бурштинова кімната
      Кожні 30 років у кімнаті проводили реставрацію

      Зі свідчень відомо, що під час пожежі кімната не постраждала. Її дбайливо переховали у підвальне приміщення замку. Після штурму радянських військ виявилося, що ніхто не знає, де насправді зберігається експонат. 

      Які існують припущення та здогадки щодо зникнення Бурштинової кімнати – дивіться у програмі.

      Теги: Новини Росії Одна історія Мистецтво Історія Архітектура
      Джерело: 24 канал
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