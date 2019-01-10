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      Восьмое чудо света: как и почему загадочно исчезла легендарная Янтарная комната

      Одна история 80 Читати новину українською

      В XVIII веке король Пруссии Фридрих I пожелал создания необычного произведения искусства, которое впоследствии стали называть восьмым чудом света. Привередливый правитель захотел стать владельцем неповторимого кабинета, который должен был быть полностью вырезан из янтаря.

      За работу взялись талантливые мастера – Готфрид Тюссо и Андреас Шлютер. Панели на стенах собирали, словно мозаику. Казалось, что комната вырезанная из одного сплошного кристалла.

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      Королю не удалось увидеть завершенную работу мастеров, как и мастерам было не суждено ее завершить. После смерти Фридриха I на трон взошел его сын, который решил не тратить больше средств на сооружение кабинета, а потому в 1717 году подарил его Петру I. Комнату частями перевезли в царскую Россию, однако окончательный вид она приобрела лишь в 1743 году благодаря императрице Елизавете .

      Работу мастеров завершил и усовершенствовал придворный архитектор Растрелли. Он дополнил убранство кабинета зеркальными пилястрами, позолоченной резьбой, а также мозаикой из яшмы и агата. В 1770 году невероятное произведение выставили в Царском селе в помещении Екатерининского дворца.

      бурштинова кімната
      Янтарная комната

      Каждые 30 лет в комнате проводили реставрацию, последняя из которых, перед исчезновением, была запланирована на 1941 год. Еще в первые дни войны было принято решение эвакуировать драгоценные экспонаты из дворца, чтобы уберечь их от хищения. Однако эвакуацию Янтарной комнаты в спешке было просто невозможно осуществить.

      бурштинова кімната
      За работу над комнатой взялись талантливые мастера – Готфрид Тюссо и Андреас Шлютер

      Тогда работники музея только попытались замаскировать экспонат. Они разобрали его на части и бережно обернули в несколько слоев ткани и картона, с надеждой, что мародеры не высмотрели, какое сокровище хранится в упаковках. Однако похищение предотвратить не удалось. В виде отдельных панно комната была отправлена ​​в королевский замок в Кенигсберге. Там она находилась до конца лета 1944 года до авиаатаки британских военных сил, которая вызвала пожар в помещении.

      бурштинова кімната
      Каждые 30 лет в комнате проводили реставрацию

      Из показаний известно, что во время пожара комната не пострадала. Ее бережно перепрятали в подвальное помещение замка. После штурма советских войск оказалось, что никто не знает, где на самом деле хранится экспонат.

      Какие существуют предположения и догадки об исчезновении Янтарной комнаты – смотрите в программе.

      Теги: Новости России Архитектура История Исскусство Одна история
      Источник: 24 канал
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