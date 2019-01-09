Викинги: каким на самом деле был народ воинов, что наводили ужас на всю Европу

Их называли жителями севера или северными людьми. Когда-то они жили только на территории современных Дании, Норвегии и Швеции. Но жажда приключений и особенности социального устройства превратили их не только чуть ли не лучших воинов Европы, но и в настоящих первооткрывателей новых миров.

Племена, которые в средневековье заселяли прибрежную и континентальную часть Скандинавии, известны как завоеватели, пираты и купцы. Во Франции их называли "норманами", в Англии – "данами", в Византии – "варангами", а на Руси – "варягами".

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В популярных исторических и художественных фильмах викингов часто изображают жестокими и грязными воинами с рогатыми шлемами на голове, которые не находили себе других занятий, кроме грабежа и постоянных сражений.

Конечно, они были умелыми мореходами, воинами и искателями приключений, однако это отнюдь не было единственным их талантом. Викинги занимались земледелием, скотоводством и рыболовством. Они активно торговали с другими народами. Также были искусными резчиками по дереву, кузнецами.



Такой образ викингов рисуют легенды и предания

Земли, изначально заселенные викингами, были лесистые и гористые, соответственно – мало пригодны для земледелия. Из-за недостатка земли и роста населения викинги были вынуждены искать новые земли для проживания и хозяйствования. Поскольку у семьи земли переходили в наследство только старшему сыну, остальное потомство становилось пиратами и отплывало в поисках наживы.

Оружием служили мечи и топоры, которыми они прекрасно владели. Викинги грабили корабли, поселения, монастыри и даже города. Жертвами викингов становился не только скот, который они убивали для пищи, но и люди, которых они продавали в рабство, а тех, кто сопротивлялся – убивали.



А такими викингов изобразили в одноименном популярном сериале

Чтобы добраться до далеких и плодородных земель, викинги строили судна – драккары. Эти боевые корабли позволяли воинам передвигаться как по морю, так и по река. А поскольку скандинавское общество практиковало захоронение воинов в их лодках, археологи смогли досконально исследовать найденные корабли. Многие артефакты хранятся в музеях скандинавских городов.

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Около 1000 года состоялась христианизация викингов, и племена стали в основном оседлыми. Вскоре часть из них поселилась на землях Исландии и Гренландии, однако жесткие климатические условия на острове привели к гибели скандинавов на этой территории. Археологи установили, что викинги добрались и до берегов Северной Америки, откуда их впоследствии вытеснили индейцы.

Как викинги попали на земли Киевской Руси и почему Рагнар Лодброк является самым известным героем скандинавского эпоса – смотрите в программе.