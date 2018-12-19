Как легендарные спартанцы готовились к жестоким боям: впечатляющие факты

Легенды об отваге и силе этих воинов захватывают человечество уже много лет. Истории про войско, которое участвовало в героической битве при Фермопилах, стали сюжетами литературных произведений и современного кинематографа. О битве упоминали древнегреческие историки Геродот и Диодор, однако интерес к теме о 300 спартанцах не утихает и до сих пор.

Знаменитая битва при Фермопилах имела место в истории в 480 году до нашей эры. В то время обострилось противостояние между государством Персией во главе с деспотичным правителем Ксерксом и могучей Грецией. Войском греков тогда руководил спартанский царь Леонид.

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И хоть численность персидского войска значительно превышала греческое, спартанцы не отступили, ведь сдаться в бою приравнивалось к измене государства. Таким образом царь Леонид, понимая неравенство сил, принял решение отправить пеших воинов домой. И остался с самыми храбрыми – спартанцами.

Воинская дисциплина – один из самых значимых исторических моментов Спарты. Из каждого родившегося мальчика в семье полноправных граждан Спарты, воспитывали мужественного воина, обязанностью которого было защищать свое государство.



Спартанцы

В возрасте 7 лет их отправляли в военный интернат, в котором действовали суровые законы. Там ребята в течение 13 лет занимались спортивной и военной подготовкой. Кроме того, они изучали музыку, пение и мастерство лаконичного разговора. Существует распространенное мнение якобы больных и недостаточно физически развитых мальчиков после рождения сбрасывали в яму и оставляли на произвол судьбы умирать. Однако эта теория не подтверждена, во время раскопок исследователи не обнаружили ни одного такого захоронения.

Воинская дисциплина – один из самых значимых исторических моментов Спарты

На самом деле таким образом практиковали казни пленных или преступников. Условия проживания в военных интернатах были жесткими. Ребята спали на соломенных подстилках, а одежду начинали носить лишь с 12 лет. Чтобы не замерзнуть они прибегали к хитрости и стелили в подстилки крапиву, которая хоть немного согревала. Еду они добывали себе сами, поэтому часто будущие легендарные воины воровали, грабили или даже убивали в поисках пищи.

Многие из избранных для учебы не доживали до ее завершения, а те, кто сумел продержаться были зачислены в ряды войска и в дальнейшем участвовали во всех сражениях. В дальнейшем воины, выжившие после многочисленных сражений, получали права и полную свободу.

О последнем масштабном бое 300 спартанцев – смотрите в программе.