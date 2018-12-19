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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Як легендарні спартанці готувались до жорстоких боїв: вражаючі факти

      Одна історія 823 Читать новость на русском

      Легенди про відвагу та силу цих воїнів захоплюють людство вже багато років. Історії про військо, яке брало участь у героїчній битві при Фермопілах, стали сюжетами літературних творів та сучасного кінематографу. Про битву згадували давньогрецькі історики Геродот і Діодор, однак зацікавлення темою про 300 спартанців не вщухає і до сьогодні.

      Знаменита битва при Фермопілах мала місце в історії у 480 році до нашої ери. У той час загострилося протистояння між державою Персією на чолі із деспотичним правителем Ксерксом і могутньою Грецією. Військом греків тоді керував спартанський цар Леонід.

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      І хоч численність перського війська значно перевищувала грецьке, спартанці не відступили, адже здатися в бою прирівнювалося до зради держави. Таким чином цар Леонід, розуміючи нерівність сил, прийняв рішення відіслати піших воїнів додому. І залишився із найхоробрішими – спартанцями.

      Військова дисципліна – один з найбільш значущих історичних моментів Спарти. З кожного народженого хлопця у сім'ї повноправних громадян Спарти, виховували мужнього воїна, обов'язком якого було захищати свою державу.

      спартанцы
      Спартанці

      У віці 7 років їх відправляли у військовий інтернат, в якому діяли суворі закони. Там хлопці впродовж 13 років займалися спортивною і військовою підготовкою. Окрім того, вони вивчали музику, спів і майстерність лаконічної розмови. Існує поширена думка нібито хворих і недостатньо фізично розвинених хлопчиків після народження скидали у яму і залишали напризволяще помирати. Проте ця теорія не підтверджена, під час розкопок дослідники не виявили жодного такого поховання.

      спарта
      Військова дисципліна – один з найбільш значущих історичних моментів Спарти

      Насправді таким чином практикували страти полонених або злочинців. Умови проживання у військових інтернатах були жорсткими. Хлопці спали на солом'яних підстилках, а одяг починали носити лише з 12 років. Щоб не замерзнути вони вдавалися до хитрощів і встеляли підстилки кропивою, яка їх хоч трохи зігрівала. Харчі вони добували собі самі, тож часто майбутні легендарні воїни крали, грабували або навіть вбивали у пошуках їжі.

      Багато з обраних для навчання не доживали до його завершення, а ті, хто зумів протриматися були зараховані до лав війська і надалі брали участь у всіх битвах. Надалі воїни, які виживали після численних битв, отримували права та повну свободу.

      Про останній масштабний бій 300 спартанців – дивіться у програмі.

      Теги: Історія Одна історія
      Джерело: 24 канал
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