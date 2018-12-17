Загадкова Гюррем: як українка Роксолана впливала на найважливіші рішення в Османській імперії

Роксолана – жінка, яка стала героїнею літературних творів та справжньою загадкою для істориків. Українка, яка у 11 років потрапила у турецький полон й змогла завоювати прихильність наймогутнішого султана Туреччини, стати його правицею та правити Османською імперією.

Дослідники так і не змогли визначити точне місце та час народження дівчини. Вважають, що вона народилася приблизно 1505 року.

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За твердженнями історика Станіслава Жевуського, Роксолана була донькою священика із Галицького міста Рогатина, згодом у літературі почали зазначати і його прізвище – Лісовський.

Попри це дослідники не змогли визначити навіть справжнього імені могутньої правительки. У польській літературній традиції її називають Олександра, в українській – Анастасія.

Ще геть юним дівчам в період між 1518 і 1520 роками Настя Лісовська потрапила у полон. Така практика в Османській імперії була звичною, адже маленьких дівчат значно легше було привчити до східних звичаїв і традицій.

У першій половині XVI століття Роксолану могли полонити кримські татари, які пізніше продали її в Стамбулі на жіночому невільничому ринку. Ймовірно, що її покупцем став візир Ібрагім-паша, який і подарував дівчину султанові Сулейману.



Султан Сулейман

Спочатку Роксолана була звичайною наложницею у гаремі султана, проте швидко зуміла привернути до себе увагу. Дівчину вирізняло пишне руде волосся.

Вона вміла й любила співати, а коли Сулейман дозволив їй просити у нього будь-чого, вона захотіла лише мати постійний доступ до бібліотеки султана, де проводила багато часу.

Невдовзі Роксолана стала великим коханням Сулеймана. Він присвячував їй свою любовну поезію, яку писав під псевдонімом Мухіббі, а Роксолані дали ім’я Гюррем, що означало "радість".

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За законами віри, у султана могло бути чотири законних дружини. До знайомства із Роксоланою він вже був тричі одруженим, тож дівчина стала четвертою й останньою дружиною султана.

Від попередніх дружин у Сулеймана було п'ятеро синів, та після шлюбу з українською бранкою весь свій час він присвячував саме їй, тож все майбутнє потомство султана було від Роксолани.



Роксолана

Вона народила йому ще п'ятьох синів та доньку Міхрімах, яка була улюбленицею батька й отримувала все, чого тільки побажала. Роксолану у гаремі, звичайно, не злюбили, адже у неї були всі привілеї. Вона вміло впливала на рішення султана, який дослухався до кожного її слова.

Роксолана мала всі шанси стати правителькою та продовжити правління за допомогою своїх синів навіть після смерті Сулеймана. Саме цей факт і був причиною сварок та інтриг довкола Гюррем.

Її не терпіли не лише попередні дружини султана, а навіть його мати, яка керувала гаремом і не мала впливу тільки на Роксолану. Після спалаху віспи та внутрішніх чвар єдиними спадкоємцями трону залишилися сини Роксолани, яких оминула страшна епідемія.

У 1534 році, коли померла матір султана, опікуватися гаремом стала Роксолана, дбала про нього вона дуже добре. Жінка запропонувала Сулейману збудувати мечеть названу його іменем, яка сьогодні є другою за величиною у Стамбулі. Саме у ній поховали Роксолану після її смерті.



Мечеть Сулеймана у Стамбулі

В останні роки життя Роксолана майже не розлучалася із чоловіком. А коли померла, султан наказав збудувати низку об'єктів на честь своєї коханої Гюррем і присягнув до смерті не мати інших жінок.

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Сам Сулейман помер 6 вересня 1566 року під час військового походу в Угорщину, його поховали поруч із Роксоланою. Батька-султана пережив лише третій син Роксолани – Селім, який і посів його трон.

Про те, як Роксолана піклувалася про свою Батьківщину – дивіться у програмі.