12:10
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Одна история
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Загадочная Гюррем: как украинка Роксолана влияла на важнейшие решения в Османской империи

      Одна история 61 Читати новину українською

      Роксолана – женщина, которая стала героиней литературных произведений и настоящей загадкой для историков. Украинка, которая в 11 лет попала в турецкий плен и смогла завоевать благосклонность самого могущественного султана Турции, стать его десницей и править Османской империей.

      Исследователи так и не смогли определить точное место и время рождения девушки. Принято считать, что она родилась около 1505 года.

      Читайте также: Почему последние годы своей жизни Оскар Уайльд провел в изгнании и под чужой фамилией

      По утверждениям историка Станислава Жевуского, Роксолана была дочерью священника из Галицкого города Рогатина, впоследствии в литературе стали указывать и его фамилию – Лисовский.

      Тем не менее исследователи не смогли определить даже настоящего имени могущественной правительницы. В польской литературной традиции ее называют Александра, в украинской – Анастасия.

      Еще совсем юной девчонкой в период между 1518 и 1520 годами Настя Лисовская попала в плен. Такая практика в Османской империи была привычной, ведь маленьких девушек намного легче было приучить к восточным обычаям и традициям.

      В первой половине XVI века Роксолану могли пленить крымские татары, которые позже продали ее в Стамбуле на женском невольничьем рынке. Вероятно, ее покупателем стал визирь Ибрагим-паша, который и даровал девушку султану Сулейману.

      Султан Сулейман
      Султан Сулейман

      Сначала Роксолана была обычной наложницей в гареме султана, однако быстро сумела привлечь к себе внимание. Девушку выделяли пышные рыжие волосы.

      Она умела и любила петь, а когда Сулейман разрешил ей просить у него, чего пожелает, она захотела иметь постоянный доступ к библиотеке султана, где проводила много времени.

      Вскоре Роксолана стала большой любовью Сулеймана. Он посвящал ей свою любовную поэзию, которую писал под псевдонимом Мухибби, а Роксолане дали имя Гюррем, что означало "радость".

      Читайте также: Таинственный спаситель: почему британцы так преданно верят в легенду о короле Артуре

      По законам веры, у султана могло быть четыре законных жены. До знакомства с Роксоланой он уже был трижды женатым, поэтому девушка стала четвертой и последней женой султана.

      От предыдущих жен у Сулеймана было пятеро сыновей, и после брака с украинской пленницей все свое время он посвящал именно ей, поэтому все будущее потомство султана от Роксоланы.

      Роксолана
      Роксолана

      Она родила ему еще пятерых сыновей и дочь Михримах, которая была любимицей отца и получала все, чего только пожелала. Роксолану в гареме, конечно, невзлюбили, ведь у нее были все привилегии. Она умело влияла на решение султана, который прислушивался к каждому ее слову.

      Роксолана имела все шансы стать правительницей и продолжить правление с помощью своих сыновей даже после смерти Сулеймана. Именно этот факт и был причиной ссор и интриг вокруг Гюррем.

      Ее не терпели не только предыдущие жены султана, а даже его мать, которая управляла гаремом и не имела влияния только на Роксолану. После вспышки оспы и внутренних распрей единственными наследниками трона остались сыновья Роксоланы, которых обошла страшная эпидемия.

      В 1534 году, когда умерла мать султана, заниматься гаремом стала Роксолана, заботилась о нем она очень хорошо. Женщина предложила Сулейману построить мечеть, названную его именем, которая сегодня является второй по величине в Стамбуле. Именно в ней похоронили Роксолану после ее смерти.

      Мечеть Сулеймана у Стамбулі
      Мечеть Сулеймана в Стамбуле

      В последние годы жизни Роксолана почти не расставалась с мужем. А когда умерла, султан приказал построить ряд объектов в честь своей любимой Гюррем и поклялся до смерти не иметь других женщин.

      Читайте также: Какая страшная судьба постигла неотступного реформатора католической церкви Яна Гуса

      Сам Сулейман умер 6 сентября 1566 года во время военного похода в Венгрию, его похоронили рядом с Роксоланой. Отца-султана пережил только третий сын Роксоланы – Селим, который и занял его трон.

      О том, как Роксолана заботилась о своей Родине – смотрите в программе.

      Теги: Новости Турции Новости Украины История Литература Одна история
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сегодня , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 4929
      Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      16 декабря , 23:07 Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1289
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      16 декабря , 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      658
      Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      16 декабря , 20:00 Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      1074
      Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели
      16 декабря , 19:30 Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели
      634
      Одна история. Что спасло Галилея от "огня инквизиции"
       24 декабря 2017 , 08:10
      Одна история. Для чего Америка сбросила ядерную бомбу на мирные города Японии
       3 марта , 00:20
      Одна история. Карл Бенц – основатель одной из крупнейших атомобильных компаний
       18 января , 23:27
      Одна история. "Битва народов" – самая грандиозная битва Средневековья
       19 апреля , 17:53
      Одна история. Как Шарлотта Бронте доказала, что литература – это не только "мужское дело"
       24 сентября , 17:43
      Одна история. Малоизвестные факты из жизни писателя Фрэнка Баума, которым увлекался Рэй Брэдбери
       20 сентября , 17:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук