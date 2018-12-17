Загадочная Гюррем: как украинка Роксолана влияла на важнейшие решения в Османской империи

Роксолана – женщина, которая стала героиней литературных произведений и настоящей загадкой для историков. Украинка, которая в 11 лет попала в турецкий плен и смогла завоевать благосклонность самого могущественного султана Турции, стать его десницей и править Османской империей.

Исследователи так и не смогли определить точное место и время рождения девушки. Принято считать, что она родилась около 1505 года.

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По утверждениям историка Станислава Жевуского, Роксолана была дочерью священника из Галицкого города Рогатина, впоследствии в литературе стали указывать и его фамилию – Лисовский.

Тем не менее исследователи не смогли определить даже настоящего имени могущественной правительницы. В польской литературной традиции ее называют Александра, в украинской – Анастасия.

Еще совсем юной девчонкой в период между 1518 и 1520 годами Настя Лисовская попала в плен. Такая практика в Османской империи была привычной, ведь маленьких девушек намного легче было приучить к восточным обычаям и традициям.

В первой половине XVI века Роксолану могли пленить крымские татары, которые позже продали ее в Стамбуле на женском невольничьем рынке. Вероятно, ее покупателем стал визирь Ибрагим-паша, который и даровал девушку султану Сулейману.



Султан Сулейман

Сначала Роксолана была обычной наложницей в гареме султана, однако быстро сумела привлечь к себе внимание. Девушку выделяли пышные рыжие волосы.

Она умела и любила петь, а когда Сулейман разрешил ей просить у него, чего пожелает, она захотела иметь постоянный доступ к библиотеке султана, где проводила много времени.

Вскоре Роксолана стала большой любовью Сулеймана. Он посвящал ей свою любовную поэзию, которую писал под псевдонимом Мухибби, а Роксолане дали имя Гюррем, что означало "радость".

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По законам веры, у султана могло быть четыре законных жены. До знакомства с Роксоланой он уже был трижды женатым, поэтому девушка стала четвертой и последней женой султана.

От предыдущих жен у Сулеймана было пятеро сыновей, и после брака с украинской пленницей все свое время он посвящал именно ей, поэтому все будущее потомство султана от Роксоланы.



Роксолана

Она родила ему еще пятерых сыновей и дочь Михримах, которая была любимицей отца и получала все, чего только пожелала. Роксолану в гареме, конечно, невзлюбили, ведь у нее были все привилегии. Она умело влияла на решение султана, который прислушивался к каждому ее слову.

Роксолана имела все шансы стать правительницей и продолжить правление с помощью своих сыновей даже после смерти Сулеймана. Именно этот факт и был причиной ссор и интриг вокруг Гюррем.

Ее не терпели не только предыдущие жены султана, а даже его мать, которая управляла гаремом и не имела влияния только на Роксолану. После вспышки оспы и внутренних распрей единственными наследниками трона остались сыновья Роксоланы, которых обошла страшная эпидемия.

В 1534 году, когда умерла мать султана, заниматься гаремом стала Роксолана, заботилась о нем она очень хорошо. Женщина предложила Сулейману построить мечеть, названную его именем, которая сегодня является второй по величине в Стамбуле. Именно в ней похоронили Роксолану после ее смерти.



Мечеть Сулеймана в Стамбуле

В последние годы жизни Роксолана почти не расставалась с мужем. А когда умерла, султан приказал построить ряд объектов в честь своей любимой Гюррем и поклялся до смерти не иметь других женщин.

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Сам Сулейман умер 6 сентября 1566 года во время военного похода в Венгрию, его похоронили рядом с Роксоланой. Отца-султана пережил только третий сын Роксоланы – Селим, который и занял его трон.

О том, как Роксолана заботилась о своей Родине – смотрите в программе.