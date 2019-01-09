Вікінги: яким насправді був народ воїнів, що наганяли жах на всю Європу

Їх називали жителями півночі або північними людьми. Колись вони мешкали лише на території сучасних Данії, Норвегії та Швеції. Але жага пригод та особливості соціального устрою перетворили їх не лише на чи не найкращих воїнів Європи, а й на справжніх першовідкривачів нових світів.

Племена, які в середньовіччі заселяли прибережну та континентальну частину Скандинавії, відомі як завойовники, пірати та купці. У Франції їх називали "норманами", у Англії – "данцями", у Візантії – "варангами", а на Русі – "варягами".

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У популярних історичних і художніх фільмах вікінгів часто зображують жорстокими та брудними воїнами з рогатими шоломами на голові, які не знаходили собі інших занять, окрім грабунку та постійних битв.

Звичайно, вони були вправними мореплавцями, воїнами і шукачами пригод, проте це аж ніяк не було єдиним їхнім талантом. Вікінги займалися землеробством, скотарством і рибальством. Вони активно торгували з іншими народами. Також були майстерними різьбярами по дереву та ковалями.



Такий образ вікінгів малюють легенди та перекази

Землі, первісно заселені вікінгами, були лісисті і гористі, відповідно – мало придатні для хліборобства. Через нестачу землі і зростання населення вікінги були змушені шукати нових земель для проживання та господарювання. Оскільки у сім'ї землі переходили в спадок лише старшому синові, решту потомства ставали піратами і відпливали у пошуках наживи.

Зброєю слугували мечі та сокири, якими вони чудово володіли. Вікінги грабували кораблі, поселення, монастирі і навіть міста. Жертвами вікінгів ставала не лише худоба, яку вони вбивали для поживи, але й люди, яких вони продавали в рабство, а тих, хто пручався – вбивали.



А такими вікінгів змалювали в однойменному популярному серіалі

Щоб дістатися далеких і родючих земель, вікінги споруджували судна – дракари. Ці бойові кораблі дозволяли воїнам пересуватися як по морю, так і річками. А оскільки скандинавське суспільство практикувало поховання воїнів у їхніх човнах, археологи змогли досконало дослідити віднайдені кораблі. Багато артефактів зараз зберігаються у музеях скандинавських міст.

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Близько 1000 року відбулася християнізація вікінгів, і племена стали здебільшого осілими. Незабаром частина з них оселилася на землях Ісландії та Гренландії, проте жорсткі кліматичні умови на острові призвели до загибелі скандинавів на цій території. Археологи встановили, що вікінги добралися і до берегів Північної Америки, звідки їх згодом витіснили індіанці.

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