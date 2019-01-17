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      Фолклендский конфликт: как необъявленная война повлияла на политические позиции Великобритании

      Одна история 14 Читати новину українською

      Фолклендская война – вооруженный конфликт, который привел к тысячи человеческих потерь и стал решающим в политической карьере бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Необъявленная война длилась всего три месяца, однако значительно укрепила позиции страны на политической карте мира.

      2 апреля 1982 года на британских Фолклендских островах высадились 130 аргентинских спецназовцев. Они захватили казармы морских пехотинцев, аэродром и правительственное здание.

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      В аргентинском правительстве, которое возглавлял генерал Леопольдо Галтьери считали, что имеют полное право на владение островами. Также аргентинское руководство рассчитывало на то, что Великобритания просто смирится с фактом захвата островов, ведь они территориально расположены к Аргентине ближе, чем к Великобритании. Ранее острова действительно принадлежали Аргентине, пока британцы не аннексировали их в 1833 году.

      Фолклендські острови
      Фолклендские острова расположены в 483 километрах к востоку от берега Аргентины

      Однако надежды аргентинцев не оправдались. Маргарет Тэтчер, которая тогда была премьер-министром Великобритании, не могла допустить потери территории своего правления. "Железная леди" была готова к решительным действиям, чтобы только не подорвать собственный авторитет. Аргентина же совсем не была готова к вооруженному конфликту, а тем более – к войне.

      Практически сразу после известия о захвате островов британцы отправили туда свои авианосцы, эсминцы и фрегаты. Аргентинская сторона в то время разместила там только две пехотные бригады, которые занимали стационарные позиции и почти не имели боевой техники. Британцы успешно заблокировали водные пути к островам с помощью своих субмарин.

      Маргарет Тетчер
      Бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер

      2 мая атомная подводная лодка британцев потопила аргентинский крейсер, в результате чего погибли 323 моряка. Эта потеря была самой масштабной за все время войны. После этого аргентинский военно-морской флот участия в боевых действиях больше не принимал, война продолжалась при поддержке авиации.

      Решить конфликт мирным путем не удавалось, его не смогли урегулировать даже при посредничестве ООН. Британцы начали готовиться к высадке на островах, чтобы отвоевать у аргентинцев свою территорию. В середине июня несколько бригад морской пехоты Объединенного королевства высадились на островах. Стрельцы заняли стратегически выгодные позиции, а также заблокировали Порт-Стэнли.

      Фолклендська війна
      Аргентинские истребители "Air Macchi" на Фолклендских островах в мае 1982-го

      После нескольких незначительных сражений аргентинцы потеряли всякую надежду на победу. В условиях осады порта им не оставалось ничего другого, кроме капитуляции. Официально война была завершена 20 июня 1982 года, когда британские силы высадились на Южных Сандвичевых островах.

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      Фолклендский конфликт стал едва ли не единственным вооруженным противостоянием после Второй мировой войны, в котором ведущую роль сыграли военно-морские силы. Великобритания в очередной раз продемонстрировала свое могущество как военно-морской державы. Эта победа подняла волну патриотизма в стране и усилила позиции правительства Маргарет Тэтчер. Спорная территория до сих пор остается под британским флагом.

      Какие последствия поражение в конфликте вызвало для аргентицив, в частности руководства страны – смотрите в программе.

      Теги: Водный транспорт авиация Великобритания Аргентина История Одна история
      Источник: 24 канал
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