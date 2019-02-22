Статуя Свободы в США: как воспоминание скульптора породило легендарный монумент

Легендарная Статуя Свободы в Нью-Йорке символизирует свободу, демократию и справедливость – самая знаменитая из скульптур США и наиболее узнаваемая в мире.

Идея создания

Идея создания статуи принадлежит французскому профессору-правоведу Эдуарду де Лабуле. Монумент должен был быть символическим подарком к сотой годовщине американской революции.

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Вместе с молодым скульптором Фредериком Бартольди профессор посетил Соединенные Штаты для того, чтобы выбрать местоположение для будущего произведения. Свой выбор они остановили на острове Бедлоу, тогда скульптор и начал разработку проекта.



Фредерик Бартольди

Как утверждал Бартольди, идея вида статуи вынырнула ему из воспоминаний старого эпизода, который он видел во время уличных боев в Париже в 1851 году. Ему запомнилась девушка с баррикады, в легком одеянии и с поднятым в руке горящим факелом – она и стала прообразом статуи.

Финансирование проекта

Для финансирования строительства статуи был основан Франко-американский союз. Французская сторона должна была обеспечить строительство статуи, а американская – пьедестал для нее.

Работа над статуей была завершена еще в 1884 году, но сразу отправиться за океан ей не было суждено. Поскольку американская сторона очень медленно выполняла свою часть работы, статуей Свободы еще долгое время любовались в Париже. В 1886 году знаменитый символ все-таки добрался своего постоянного места, хоть и на 100-летие американской революции опоздал.



Работа над монументом

28 октября 1886 года президент США Гровер Кливленд официально открыл подаренную Францией скульптуру, полное название которой: "Свобода, что озаряет мир".

Современная история статуи

До сегодняшнего дня статуя несколько раз реставрировалась, получила статус национального памятника, а остров Бедлоу на котором она располагается, был переименован в остров Свободы. Более сотни лет статую беспрепятственно посещали туристы и жители Америки, так продолжалось до 2001 года.

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Однако 11 сентября 2001 года после террористической атаки на Всемирный торговый центр статуя и остров были закрыты.

Открыли статую снова только через три года, однако и тогда полные экскурсии оставались запрещенными. Разрешение восстановили только в 2009. Сейчас всех посетителей этого памятника тщательно проверяют на входе.



Главный символ Нью-Йорка

Каждый желающий может вблизи осмотреть 45-метровую скульптуру и, пройдя 356 ступеней, добраться до самой короны Статуи Свободы, откуда открывается невероятный вид на всю нью-йоркскую гавань.

Богиня Свободы держит в правой руке факел, а в левой – табличку с надписью "4 июля 1776" – это одна из важнейших исторических дат Соединенных Штатов Америки. Именно 4 июля американцы ежегодно празднуют День Независимости, ведь в этот день была подписана Декларация Независимости.



В руках Статуи Свободы факел и табличка с надписью "4 июля 1776 года"

В короне статуи расположено 25 окон, которые символизируют земные драгоценные камни и небесные лучи, освещающие мир. Семь лучей на короне статуи символизируют семь морей и семь континентов, как принято в западной географической традиции.



25 окон в короне символизируют американские штаты

Со дня открытия статуя на острове выполняла функцию маяка, а сегодня является одной из самых популярных локаций для туристов. Этот национальный символ США часто изображали на банкнотах, монетах, марках и даже номерных знаках округов города Нью-Йорк.

Многие страны мира пытались создать свою Статую Свободы. Ее копии существуют сегодня в Японии, Франции, Латвии и даже в Украине. В Ужгороде находится самая маленькая в мире Статуя Свободы, которая достигает в высоту 30 сантиметров.



Наименьшая Статуя Свободы США

Однако сколь бы тщательно ни пытались скопировать известную скульптуру, ни одна из них не сравнится с оригиналом. И каждый турист знает, что "самый большой" символ демократии нужно искать неподалеку Манхэттена в Нью-Йорке.