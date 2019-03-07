Увлекательное открытие ХХ века: история обретения загадочной терракотовой армии

Терракотовая армия – это невероятная находка археологов ХХ века. Она занесена во Всемирное наследие ЮНЕСКО, а также ее назвали восьмым чудом света. Тайну технологии создания неповторимых экспонатов пытаются разгадать до сих пор.

История находки

Впечатляющая находка была обнаружена в Китае в 1974 году близ города Сиань. В стране тогда царила засуха, поэтому группа местных жителей отправилась на поиски воды. Во время попытки выкопать колодец они наткнулись на странные глиняные обломки.

Читайте также: Восьмое чудо света: как и почему загадочно исчезла легендарная Янтарная комната

Артефакты заинтересовали археологов. Во время длительных раскопок исследователи обнаружили курган с погребением первого императора Цинь Ши Хуан-ди, который в свое время объединил разрозненные китайские государства в единую империю. Курган содержал три погребальных амбара, которые достигали в глубину пяти метров. В них вместе с императором были захоронены глиняные воины в полный рост, а также вылепленные из той же терракоты лошади, запряженные в колесницы.

Терракотовая армия

Уникальность статуй

На сегодня город-музей, который организовал китайское правительство, насчитывает семь тысяч статуй воинов. Каждый из них уникален и не похож на другого. Их рост колеблется от 170 сантиметров до двух метров, а вес каждого около 136 килограммов. Все терракотовые воины были раскрашены натуральными красками, которые после раскопок значительно потеряли яркость оттенков.

Кроме того, у воинов было при себе настоящее оружие: копья, мечи и щиты. Однако, как свидетельствуют историки, за время правления наследника императора состоялся народный бунт, во время которого гробница была частично разграблена. Поэтому далеко не все артефакты дошли до сегодняшних дней.

Вес каждой статуи около 136 килограммов

Впоследствии исследователи установили время строительства кургана. По их словам, оно началось в 247 году до нашей эры и длилось 38 лет. Также считают, что созданием этого памятника занимались 700 тысяч ремесленников, которые и стали прообразами воинов.

Кто был инициатором создания памятника

Согласно легенде, идея создания такого захоронения принадлежит именно императору. Цинь Ши Хуан-ди хотел, чтобы вместе с ним было похоронено четыре тысячи живых воинов, однако такой поступок мог привести к бунту и ослабить власть императора. Таким образом живых воинов было решено заменить скульптурами, одновременно увеличив их количество вдвое. Назначение этих воинов заключалось в сохранении спокойствия императора после его смерти.

Строительство длилось 38 лет

Однако жестокость правителя все же увековечилась в этой памятке. Среди терракотовых воинов, кроме самих скульптур, были найдены скелеты людей. Ученые считают, что они принадлежали ремесленникам и рабочим, которые строили усыпальницу. Они были похоронены ради сохранения тайны этого места и его сокровищ. Над курганом посадили деревья и траву, поэтому снаружи было невозможно распознать, что это место захоронения.

Рост статуй колеблется от 170 сантиметров до двух метров

Уже в начале ХХІ века на месте раскопок, кроме воинов, были обнаружены статуи чиновников, музыкантов и акробатов. Исследование поврежденных фигур установило, что скульпторы сначала создавали обобщенный макет туловища. Его покрывали новым слоем глины, реалистично воспроизводя детали. Подсушенные фигуры выжигали в печах, а затем красили.

Читайте также: Как американцы интересным способом почтили память четырех своих президентов

Музей терракотовых воинов

Историки полагают, что создание фигур происходило вблизи будущего кургана. Из-за материала, веса и сложности производства транспортировать их на большое расстояние ремесленникам было бы невероятно сложно. Однако исследования создания и многочисленные анализы глины продолжаются и до сих пор.

Созданием этого памятника занимались 700 тысяч ремесленников

Музей терракотовых воинов открыли в 1997 году. Этот археологический объект считают крупнейшим на планете, и в нем постоянно действуют шесть главных экспозиций. Желающих осмотреть невероятную выставку множество, однако не каждый может позволить себе такое далекое путешествие. Поскольку экспонаты нельзя перевозить, было решено сделать их копии и начать выставки за рубежом.