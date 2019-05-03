Взрыв на Deepwater Horizon: о последствиях одной из крупнейших техногенных катастроф в истории

Взрыв на нефтяной платформе DeepwaterHorizon в Мексиканском заливе привел к крупнейшей экологической катастрофе 21 века. Пострадали все штаты, которые имеют выход к заливу. Сильнее всего – Луизиана, Алабама, Миссисипи и Флорида. Кроме этого, авария нанесла ощутимый удар по экономике США.

Что произошло на Deepwater Horizon

Нефтедобывающая платформа была построена и сдана в эксплуатацию в 2001 году, ее арендовала британская нефтегазовая компания British Petroleum.

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Девять лет платформа работала и приносила прибыль как владельцам, так и арендаторам. Крест на успешном бизнесе поставила ужасная катастрофа. 20 апреля 2010 года на установке прогремел мощный взрыв.



Нефтяная платформа DeepwaterHorizon до и после взрыва Нефтяная платформа DeepwaterHorizon до и после взрыва В это время на платформе находились 126 работников, 11 из них пропали без вести и впоследствии были признаны погибшими, еще 17 были доставлены в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. Через два месяца непрерывной работы по ликвидации последствий катастрофы появились сообщения о гибели еще двух человек. Из-за повреждения труб скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский залив вытекло примерно пять миллионов баррелей нефти. Нефтяное пятно охватило площадь в 75 тысяч квадратных километров.

Нефтяное пятно охватило большую площадь в Мексиканском заливе​



Масштабы нефтяного пятна после взрыва

К каким последствиям привела авария

Авария имела пагубное влияние на местную экосистему. Утечка нефти длилась 152 дня. В связи с этим вдоль всего побережья Мексиканского залива ввели запрет на ловлю рыбы, а в течение следующих месяцев на берегах находили тысячи погибших животных.

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Массово умирали птицы, морские черепахи, рыба и даже млекопитающие. Были найдены примерно сотни погибших дельфинов, согласно статистике чаще стали умирать и киты. Их туши находили за тысячи километров от места катастрофы.



От аварии пострадало немало животных

От утечки нефти пострадали рыболовная, туристическая и нефтяная отрасли прибрежных штатов США. Без работы остались 150 тысяч рыбаков и работников ресторанов. Рабочие места потеряли и работники нефтяных компаний. А экономические потери в сфере туризма достигали 23 миллиардов долларов.

Какие убытки понесла British Petroleum

Поэтому на British Petroleum и еще на несколько партнерских компаний было подано более 500 судебных исков. В общем авария стоила британцам около 20 миллиардов долларов. Именно BP признали главным виновником катастрофы. По официальной версии, компания решила сэкономить на строительстве скважины, что привело к снижению качества техники безопасности на платформе.



Работники очищают пляж от нефти

Однако сама компания обвиняла во всем некомплектность своих работников и пыталась списать вину на человеческий фактор. Бывший генеральный директор BritishPetroleum любил повторять: "Мы беремся за то, чего другие не могут или не решаются сделать".

Но эта компания славилась легкомысленным отношением к проблемам безопасности. По данным Центра общественной безопасности, к 2010 году на заводах British Petroleum в других штатах было зафиксировано 851 нарушение техники безопасности. Почти все были признаны Управлением охраны труда США "сознательными" или "злонамеренными".

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Эта масштабная катастрофа навсегда останется черным пятном в истории США. В массовой культуре ее запечатлел режиссер Питер Берг, в 2016 году он снял фильм о последствиях взрыва с одноименным названием "Глубоководный горизонт".

Как ликвидировали последствия катастрофы – смотрите в программе.