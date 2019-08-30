Тунгусский метеорит: что было обнаружено на месте падения

Более ста лет назад в отдаленном районе Сибири прогремел мощный взрыв, который был ощутим в радиусе 100 километров. Некоторые считали, что на этой территории произошло падение космического корабля инопланетян, другие придерживались версии столкновения Земли с кометой или черной дырой, а ученые до сих пор не разгадали причину этого явления.

30 июня 1908 года среди лесистой местности в Сибири, вблизи реки Подкаменная Тунгуска произошел взрыв, от которого пострадала значительная территория. Огненный шар, который, по разным свидетельствам, был диаметром от 50 до 100 метров, столкнулся с Землей и опустошил тысячи квадратных километров тайги.

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На месте погибли животные, а на территории, которая охватила 22 тысячи квадратных километров, было повалено около 80 миллионов деревьев. Метеостанции регистрировали сейсмические волны, которые вызвал взрыв в разных уголках Земли.

Таинственное явление нанесло огромный ущерб природе и окружающем населенным пунктам, однако власти не спешили выяснять причину катаклизма. В Москве и Петербурге о катастрофе в Сибири даже не писали, было лишь несколько сообщений в местных газетах. Первые исследования начали только в 20-х годах прошлого века. К месту взрыва отправились четыре экспедиции, которые возглавлял минералог Леонид Кулик. Последствия катастрофы были очевидными и тогда. Исследователи обнаружили огромную территорию с поваленными деревьями, которая имела странную форму бабочки.



Леонид Кулик возглавлял экспедицию

Леонид Кулик придерживался версии, что в этом районе произошло падение космического болида. Именно на это указывали очевидцы. К счастью, место взрыва было необитаемым, однако всего в 30 километрах от эпицентра событий жили единичные эвенки. Они описывали, что события тогда начались с землетрясения, начали падать деревья и грянул гром, а потом в небе якобы появилось "второе солнце".

По мнению исследователей, именно так жители могли назвать появление в небе космического тела. Еще один очевидец катастрофы, житель фактории Ванарава, которая расположена в 70 километрах от этого места, утверждал, что в тот момент небо на севере раздвоилось и высоко над лесом появился огонь. Земля вокруг дрожала, а взрывная волна разбила окна в домах.



Куда упал Тунгусский метеорит

Однако, во время исследований ученые не обнаружили кратеров или значительных остатков метеорита. Кулик объяснил это тем, что обломки космического тела, скорее всего, погрязли в болотной почве и были похоронены под ним. Впоследствии появилась версия, что Тунгусский метеорит состоял в основном из льда. Такая теория объясняла отсутствие обломков, а также феномен серебристых облаков, которые наблюдали в этой области через сутки после взрыва. Катастрофа на несколько лет превратила богатую растительность часть тайги в кладбище леса.

Было исследовано, что энергия взрыва составила от 10 до 40 Мегатон в тротиловом эквиваленте. Такая мощность равна 2 тысячам взорванных ядерных бомб, подобных сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Через некоторое время растительность на территории начала восстанавливаться с неслыханной скоростью. Усиленный рост деревьев свидетельствовал о возможном радиационном выбросе.

В 1973 году во время очередных исследований были проанализированы образцы пород, обнаруженных в слое торфа, который датирован 1908 годом. Породы имели метеорное происхождение, что в очредной раз подтверждало версию падения космического тела. Однако метеорные дожди случаются довольно часто и, как правило, оставляют микроскопические обломки на поверхности земли. Поэтому принадлежали ли найденные частицы именно разрушительному небесному телу – остается неизвестным.



Тунгусский метеорит

В начале 2000-х годов явление начала исследовать группа ученых из Италии. Они заинтересовались озером Чеко, расположенном в 8 км от предполагаемого эпицентра взрыва. Это озеро диаметром 500 метров привлекло внимание исследователей своей довольно странной округлой формой. Важным стал и тот факт, что до 1908 года Чеко не было отмечено ни на одной карте.



Озеро Чеко

Итальянцы предположили, что необычная форма озера – результат удара большой части, которая откололась после взрыва Тунгусского метеорита. Многие ставили под сомнение теорию итальянских исследователей, однако по сути она только подтверждала версию падения космического тела.

Интерес к Тунгусского катаклизма не утихает. Современные астрономы ежедневно внимательно наблюдают за небом, чтобы предотвратить возможную катастрофу такого масштаба. Ведь, если бы метеорит таких размеров столкнулся с землей в месте, заселенном людьми, последствия были бы намного более трагичными. В 2013 году в Челябинске зафиксировали падение сравнительно небольшого метеорита, диаметром 19 метров. Столкновение нанесло значительные разрушения, гораздо большие, чем предполагали исследователи.

Принято считать, что такие метеориты могут падать на Землю каждые 100 лет, а такие как Тунгусский – раз в тысячелетие. Сейчас астрономы пересмотрели свои исследования и увеличили такую ​​вероятность в десять раз. То есть, по их предположениям, космические тела, такие как Тунгусский метеорит, могут сталкиваться с Землей каждые 100-200 лет.

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Сегодня каждый сам выбирает для себя версию для объяснения этого таинственного явления. Кроме столкновения с метеоритом, кометой или астероидом, некоторые до сих пор верят в другое происхождение взрыва. Его связывают с шаровыми молниями, извержением вулкана, ударом лазерной пушки, а также тайными экспериментами американского физика Теслы. Кто-то считает, что на месте произошел ядерный взрыв. Искатели таинственного утверждают, что там произошла авария внеземного космического корабля. А местные жители регулярно проводят на этой территории экскурсии для всех любопытных.