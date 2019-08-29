"Ноябрьские погромы" – страшная ночь, которая стала первым предвестником Холокоста

"Хрустальная ночь" – страшное событие, которое стало первым предвестником Холокоста. Это было начало массового геноцида, который навеки запечатлелся в истории трагедией целого народа.

"Хрустальная ночь" – начало страшной трагедии

Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года превратилась для евреев, проживавших на территории Германии, в настоящие ужасы. Это была первая массовая акция физического насилия в отношении этой этнической группы, которую организовала нацистская власть Третьего Рейха. Местом атаки был выбран вольный город Данциг – современный Гданьск – который после поражения Германии во Второй мировой войне вернулся в состав Польской республики.

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Однако, это было не единственное место, где бушевали такие события. Подобное происходило на всей территории Германии, а в Австрии и Судетской области Чехии сторонники нацистской идеологии совершали массовые погромы: громили синагоги, еврейские дома и кладбища, крушили магазины. Эта ночь вошла в историю под названиями "Ночь разбитых витрин", "Ноябрьские погромы" или же "Хрустальная ночь".

В течение одной ночи были сожжены тысячи синагог, разрушены и разграблены более семи тысяч еврейских домов. Во время нападений погиб 91 еврей, а еще 3,5 тысячи были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря.



"Хрустальная ночь"

Дискриминация евреев в Германии началась еще в 1933 году, когда Гитлер был назначен канцлером. После узурпации власти он практически сразу начал антисемитскую политику. Немецкое правительство приняло ряд законов, которые ограничивали права евреев. Притеснения каждый раз усиливались, в частности, впоследствии приняли закон, который запрещал евреям работать на государственной службе. А в 1935 году их и вовсе лишили гражданства и запретили вступать в гражданские отношения с немцами.



Адольф Гитлер

Большинство пытались сбежать из страны и искали убежища в других государствах. К лету 1938 года из Германии выехало около 250 тысяч представителей этой этнической группы. Нацистский режим уверенно и коварно создавал гнетущую обстановку и настраивал общество против евреев. "Хрустальная ночь" стала последним шагом на пути к тотальному геноциду.

Манипулятивный повод начать уничтожение

Поводом для начала жестокого плана стало убийство секретаря при немецком посольстве в Париже Эрнста фон Рата. Покушение на жизнь совершил еврейский 17-летний подросток Гершель Гриншпан, который хотел своим поступком привлечь внимание мира к политике Германии и отомстить за унижение семьи, которую насильно депортировали из страны. Публичный суд над парнем был отменен по приказу Гитлера. Дальнейшая его судьба неизвестна, вероятно, его убили в концлагере.



Гершель Гриншпан и Эрнст фон Рат

Смерть сотрудника немецкого посольства показалась нацистским политикам замечательным поводом для бунта. 7 ноября в экстренном выпуске нацистской газеты был опубликован призыв к погрому: "Германский народ сделал необходимые выводы из вашего преступления. Он не будет терпеть такую ситуацию. Сотни тысяч евреев контролируют целые секторы в немецкой экономике, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов".

Это должно было спровоцировать граждан на антисемитские настроения, чтобы атака на евреев не имела вида организованной нацистами акции. Пострадавшие от этих событий впоследствии начали называть их "Неделей убийств", поскольку ночь на 10 ноября была лишь пиком. На самом деле атаки начались на несколько дней раньше. Со дня убийства немецкого госслужащего были уничтожены или доведены до самоубийства примерно 400 евреев. А по состоянию на 10 ноября в концентрационных лагерях насчитывали 30 тысяч представителей меньшинства.

Реакция мира

Эти события широко освещали средства массовой информации зарубежных источников, однако официальная реакция правительств этих стран не была категоричной. Президент США Франклин Рузвельт в связи с этим отозвал посла, который находился в Берлине. Протест высказывали британские и французские власти, однако дипломатические отношения с Германией никто не разорвал. Нацистский режим в свою очередь замалчивал настоящие последствия погромов и сводил все только к "разбитым витринам".

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Историки до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, кто отдал приказ о травле евреев. Одни считают, что провести акцию приказал сам Гитлер, другие – что она была организована Геббельсом, о чем вождь Третьего Рейха даже не подозревал.



Йозеф Геббельс

"Хрустальная ночь" стала началом утверждения нацистской расовой политики – так называемой "ариизации" и Холокоста. После 10 ноября экономические и политические преследования евреев продолжались. В начале 1939 года Гитлер поручил "ответственному за 4-летний план" Герману Герингу подготовить меры по выселению евреев, осложнив пути для легальной миграции. Было предложено несколько планов для массового переселения. Одним из них был "Мадагаскар", согласно которому всех евреев должны были выселить на этот остров.

"Лагеря смерти"

Все идеи нацистского режима имели целью полностью изолировать меньшинство от немецкого общества. Поэтому в крупных городах, власть в которых во время Второй мировой войны успел захватить Третий Рейх, начали создавать еврейские гетто. Туда вывозили этнических евреев. 31 июля 1941 года нацистский режим издал приказ об "окончательном решении еврейского вопроса", что означало всеобщее истребление народа. Так начали появляться "лагеря смерти", куда массового привозили евреев. Нацисты расстреливали людей тысячами, иногда для убийства использовали угарный газ.



В лагерях смерти в Треблинке в Польше погибли примерно 900 тысяч евреев и две тысячи цыган

Хотя, фактически, Холокост начался задолго до "Хрустальной ночи" – активной фазы откровенного антисемитского движения. Ужасные убийства продолжались вплоть до 1945 года, когда Германия подписала акт о капитуляции.

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В течение этого трагического периода на территориях, которые были подконтрольны Третьему Рейху, погибли около 6 миллионов евреев, хотя точное количество жертв репрессий неизвестно.