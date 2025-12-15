В чем обвиняют Джимми Лая?

Судебный процесс был самым громким по закону города о национальной безопасности, введенным Китаем в июне 2020 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Миллиардер Уоррен Баффетт передает компанию за 1 триллион долларов преемнику: кто им станет

Сторонники 78-летнего Лая считают его борцом за свободу. Основатель ныне закрытой газеты Apple Daily, был одним из самых известных критиков руководства Коммунистической партии Китая.

Пекин считает его вдохновителем протестов 2019 года и заговорщиком, который выступает за санкции США против Гонконга и материкового Китая.

78-летнему Лаю грозит пожизненное заключение после того, как его признали виновным в заговоре с иностранными силами и в подстрекательстве к мятежу – он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Бизнесмену также вменяли "международное лоббирование с целью привлечения международной поддержки" против власти.

Нет сомнений, что Лай скрывал свою обиду и ненависть к Китаю в течение многих лет своей взрослой жизни,

– заявила судья Эстер Тох.

Предварительное слушание, на котором Лай сможет просить о смягчении наказания, запланировано на 12 января. Его адвокат Стивен Кван сказал, что Лай решит, подавать ли апелляцию, после оглашения приговора.

Что известно о наказании другого бизнесмена в Китае?