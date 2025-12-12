Что известно о преемнике Баффета?

Уоррен Баффет руководит Berkshire Hathaway, которую за десятки лет сумел превратить в холдинговую компанию стоимостью 1 триллион долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Готовясь передать эстафету вице-председателю Грегу Абелю, который будет занимать должность генерального директора в течение 4,5 лет, инвесторы сталкиваются с тем, что "аура Баффета, частично отраженная в цене акций Berkshire, угаснет".

63-летний Абель станет генеральным директором 1 января, и ему придется выполнить одну из самых сложных задач в истории корпорации. 95-летний Баффет, возглавляющий Berkshire с 1965 года, останется председателем.

Абель должен убедить скептиков, что Berkshire будет процветать без Баффета, который бы принимал окончательные решения относительно того, какие компании и акции покупать, или предоставлял бы рекомендации в ежегодных письмах к акционерам и на встречах.

Как будет развиваться компания?

Хотя акции Berkshire выросли почти на 6 миллионов процентов с 1965 года, что значительно превышает показатель Standard & Poor's 500 прирост на 46 000%, в последние годы он показывал аналогичные показатели этого индекса или отставал от них.

Баффет долго сдерживал ожидания инвесторов, заявив акционерам, что хотя бизнес Berkshire в целом имеет "умеренно лучшие средние перспективы", размер компании "берет свое2.

Абель должен справиться с такими размерами. Хотя он имеет 381,7 миллиарда долларов наличности, это может снизить общую эффективность, поскольку средства не инвестируются в другие сферы. Акционеры соглашаются с тем, что доходность не будет такой, как прежде.

Мы не ожидаем 23%, которые Баффет зарабатывал десятилетиями. Вы не можете сделать это с активами в 1 триллион долларов. Но если Грег Абель будет зарабатывать от 8% до 10% в год, я буду доволен,

– сказал инвестор Джеймс Армстронг.

