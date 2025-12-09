Что известно о казни за взяточничество?

9 декабря Китай казнил Бай Тяньхуэя, экс-руководителя China Huarong International Holdings Limited, после того, как он был осужден за взяточничество, пишет 24 Канал со ссылкой на государственное агентство Синьхуа.

Казнь была исполнена судом в северокитайском муниципалитете Тяньцзинь после одобрения Верховного народного суда.

Согласно приговору, Бая был приговорен к смертной казни с пожизненным лишением политических прав, конфискацией всего его личного имущества и возвращением всех незаконно приобретенных доходов в государственную казну.

Бай обжаловал приговоры, но его апелляцию отклонил Высший народный суд Тяньцзиня в феврале 2025 года.

Рассмотрев дело, Верховный суд Китая установил, что подозреваемый воспользовался своими различными должностями между 2014 и 2018 годами, чтобы оказывать помощь другим лицам в приобретении проектов и корпоративном финансировании, незаконно получая взятки на общую сумму 1,1 миллиарда юаней (около 157 миллионов долларов США).

Верховный суд постановил, что преступления, совершенные Баем, были чрезвычайно серьезными, поскольку общая сумма взяток была особенно большой, а обстоятельства особо тяжкими. Также эти преступления имели чрезвычайно негативные социальные последствия и нанесли большой вред интересам государства и народа.

Заметьте! China Huarong – это крупнейшая финансовая компания по управлению активами в Китае, которая специализируется на проблемных долгах.

Что известно о взяточничестве в Европе и Украине?