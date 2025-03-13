Более половины бизнеса заявила о росте коррупции

Такие данные обнародовала исследовательское агентство Info Sapiens в отчете "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность", подготовленном по заказу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), информирует 24 Канал.

Смотрите также Земельное дело: Кличко анонсировал увольнение заместителя председателя КГГА и нескольких должностных лиц

Согласно исследованию, коррупция остается второй по значимости проблемой для Украины после вооруженной агрессии России.

76% бизнесменов назвали ее очень серьезной проблемой.

83,1% считают, что коррупция распространена на всех уровнях власти (на 1,8 п.п. больше, чем в 2023 году).

Какие сферы наиболее коррумпированы

Четвертый год подряд наиболее коррумпированной сферой остается таможня. Также среди "лидеров" по уровню коррупции:

Поставка электроэнергии, газа и воды

Правоохранительные органы

Строительство и земельные отношения

Каждый девятый предприниматель (11,6%) сталкивался с вымогательством взяток или "неофициальных платежей" со стороны представителей власти и госучреждений.

Бизнес готов молчать о коррупции

Несмотря на рост коррупционных проявлений, готовность бизнеса открыто сообщать о них снизилась. Если в 2022–2023 годах 26-27% предпринимателей были готовы заявлять о взяточничестве, то в 2024 году этот показатель упал до 21,3% – уровня 2021 года.

Доля бизнеса, что негативно относится к коррупции, осталась на уровне 58,8% – стабильно высокой после роста в 2022 году.

Заметьте. Четвертый год подряд предприниматели возлагают наибольшую ответственность за борьбу с коррупцией на: Президента Украины и его Офис; Верховную Раду; НАБУ.