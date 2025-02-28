Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя КГГА.

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Что известно об увольнении в КГГА

Виталий Кличко заявил, что с должностей будут уволены заместитель председателя КГГА Петр Оленич, заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов, а также заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта.

К тому же, по словам Кличко, сложить депутатские полномочия должен также депутат Киевсовета и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев.

В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих сферах. Отмечу по резонансному "земельному делу": город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и способствует следствию,

– отметил председатель КГГА.

Стоит отметить, что накануне, 27 февраля, НАБУ и САП обнародовали видео с записями разговоров столичных чиновников и фрагментами оперативных съемок в рамках операции "Чистый город".

Эту операцию провели 6 февраля 2025 года для разоблачения коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. По данным следствия, участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых там никогда не существовало.