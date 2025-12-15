Кто выступает против "репарационного кредита"?

Об этом рассказала главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

По ее словам, продвигать план "репарационного кредита" Киеву становится "все сложнее", и дело не только в возражениях Бельгии.

Наиболее правдоподобным вариантом (поддержки Украины – 24 Канал) является репарационный кредит, и над этим мы работаем. Мы еще не на финише, это становится сложнее, но мы работаем,

– отметила Каллас.

Дело в том, что уже несколько стран ЕС поддержали призывы Бельгии искать альтернативы кредита на основе замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

Италия, Болгария и Мальта в пятницу опубликовали совместное заявление с предложением рассмотреть совместные долговые обязательства ЕС вместо "репарационного займа".

. Также Венгрия и Словакия заявили, что не поддержат использование российских средств для финансирования Киева.

Впрочем, Каллас добавила, что у ЕС "еще есть несколько дней" до саммита европейских лидеров в Брюсселе, где они все же надеются убедить Бельгию поддержать кредит.