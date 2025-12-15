Хто виступає проти "репараційного кредиту"?

Про це розповіла головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, передає 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Дивіться також Основну перешкоду прибрали: ЄС став на крок ближче до "репараційного кредиту" Україні

За її словами, просувати план "репараційного кредиту" Києву стає "дедалі складніше", і справа не лише у запереченнях Бельгії.

Найбільш правдоподібним варіантом (підтримки України – 24 Канал) є репараційний кредит, і над цим ми працюємо. Ми ще не на фініші, це стає складніше, але ми працюємо,

– зауважила Каллас.

Річ у тім, що вже кілька країн ЄС підтримали заклики Бельгії шукати альтернативи кредиту на основі заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

у п'ятницю опублікували спільну заяву з пропозицією розглянути спільні боргові зобов'язання ЄС замість "репараційної позики". На вихідних до них приєдналася Чехія .

. Також Угорщина та Словаччина заявили, що не підтримають використання російських коштів для фінансування Києва.

Втім, Каллас додала, що у ЄС "ще є кілька днів" до саміту європейських лідерів у Брюсселі, де вони все ж таки сподіваються переконати Бельгію підтримати кредит.

Варто знати! За словами аналітиків, Рим, приєднавшись до позиції Бельгії щодо "репараційного кредиту" Україні, змінив дипломатичний баланс. Будучи третьою за чисельністю населення та вагою голосу країною ЄС, Італія підірвала надії Єврокомісії ухвалити план щодо використання активів Кремля, пише Politico.

Чи можливий ще "репараційний кредит"?

Проблема полягає ще й втому, що інші варіанти фінансування України насправді не працюють. Каллас пояснює, що випуск спільних боргових зобов'язань ЄС, ймовірно, заблокує угорський прем'єр Віктор Орбан.

Юридично для схвалення спільного боргу ЄС необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн ЄС.

А от "репараційний кредит" можуть ухвалити за підтримки кваліфікованої більшості, а саме 15 країн, що охоплюють щонайменше 65% населення блоку.

Проте Брюссель не хоче просувати "репараційний кредит" в обхід Бельгії. Так й це досить складно, адже вона утримує більшість російських активів.

Водночас деякі держави взагалі не підтримують альтернативні варіанти замість кредиту.

Репараційний кредит не ідеальний, але єдиний спосіб мобілізувати фінанси для потреб України,

– наголосив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс

Зауважимо! Голосувати по "репараційному кредиту" для України на основі заморожених мільярдів Росії європейські лідери будуть на засіданні Європейської ради 18 – 19 грудня.

Чому Бельгія проти кредиту?