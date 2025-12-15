Скільки Росія вимагає від Euroclear?

Росія вимагає стягнути з бельгійської фінансової установи Euroclear 18,2 трильйона рублів, тобто 229 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, про це йдеться у судовому позові Центробанку Росії до Московського арбітражного суду щодо використання заморожених активів Кремля.

Сума, яку хоче отримати Росія, охоплює:

безпосередньо обсяг заблокованих у Бельгії російських активів;

додаткові доходи, які, за твердженням банку, нібито були втрачені через блокування.

Подання позову означає початок потенційно тривалого юридичного протистояння після того, як Європейський Союз у п’ятницю схвалив використання надзвичайних повноважень для продовження замороження до 210 мільярдів російських державних активів, заблокованих у ЄС,

Варто знати! Euroclear також має в Росії активи на суму близько 16 мільярдів євро. Фінустанова ризикує втратити їх у разі виведення російських коштів із депозитарію.

Чому Центробанк подав в суд на Euroclear?

У п'ятницю, 12 грудня, стало відомо про судовий позов Центробанку Росії проти бельгійського депозитарію Euroclear, пише видання Meduza. Регулятор судиться через нібито "незаконні дії" фінустанови.

У пресрелізі Центробанк зазначив, що:

Занепокоєний прагненням Єврокомісії використати частину заморожених російських активів для надання "репараційного кредиту" Україні.

Також регулятор незадоволений тим, що не може розпоряджатися коштами та цінними паперами, що були заморожені.

У Росії наголосили, що будуть оскаржувати будь-яке використання її активів Єврокомісією в усіх можливих органах – національних судах та судових інстанціях інших країн, а також у міжнародних організаціях.

Зауважте! Після початку повномасштабної війни ЄС заблокував на своїй території активів Росії майже 280 мільярдів доларів. У бельгійському Euroclear наразі зберігаються близько 191 мільярда євро.

Що говорять у Euroclear про використання активів Росії?