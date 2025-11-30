Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Микола Калашник о 01:05 30 листопада написав, що, на жаль, унаслідок ворожої вечірньої атаки у Вишгороді 1 людина загинула та 11 постраждало.

Серед них одна дитина. Шестеро людей госпіталізовано,

– зазначив посадовець.

Він також зауважив, що наразі рятувальники проводять евакуацію жителів багатоповерхівки у Вишгороді, який постраждав після атаки. Гасіння пожежі триває.

"Кількість постраждалих може збільшитися. На місці працюють медики та психологи. Вся необхідна допомога надається", – резюмував начальник Київської ОВА.