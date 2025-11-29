Пор це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу МВС.
Які наслідки атаки на Бровари?
Станом на о пів на 10 годину ранку у місті зафіксовано кілька ворожих ударів.
В пресслужбі повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автівки та багатоквартирну житлову забудову. На одному із місць рятувальники ліквідували масштабну пожежу у багатоповерховому будинку. На іншому – вогонь охопив гаражний кооператив.
Усі необхідні служби працюють на локаціях в Київській області та ліквідовують наслідки атаки.
Станом на 10:13 в області загинула 1 людина, ще 8 – поранені.
Чим Росія била по Україні 29 листопада?
У ніч проти 29 листопада росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Ворог для атаки застосував ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Загарбники запустили 36 ракет та 596 БпЛА різних типів.
Основний напрямок удару – Київщина.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.