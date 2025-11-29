Пор це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу МВС.

Які наслідки атаки на Бровари?

Станом на о пів на 10 годину ранку у місті зафіксовано кілька ворожих ударів.

В пресслужбі повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автівки та багатоквартирну житлову забудову. На одному із місць рятувальники ліквідували масштабну пожежу у багатоповерховому будинку. На іншому – вогонь охопив гаражний кооператив.

Усі необхідні служби працюють на локаціях в Київській області та ліквідовують наслідки атаки.

Станом на 10:13 в області загинула 1 людина, ще 8 – поранені.

Чим Росія била по Україні 29 листопада?

  • У ніч проти 29 листопада росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

  • Ворог для атаки застосував ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Загарбники запустили 36 ракет та 596 БпЛА різних типів.

  • Основний напрямок удару – Київщина.

  • За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.