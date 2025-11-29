Про це пише 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника, главу ОВА.

Що відомо про відсутність світла у Фастові?

Ворог вночі 29 листопада масовано атакував Київщину. Наслідки фіксують в 5 районах області.

Відомо, що під атаку потрапило місто Фастів. Так, через обстріл в місті відсутнє світло.

Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи,

– повідомив очільник ОВА.

Проблеми зі світлом: останні новини