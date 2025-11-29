Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу ОВА.

Что известно об отсутствии света в Фастове?

Враг ночью 29 ноября массированно атаковал Киевскую область. Последствия фиксируют в 5 районах области.

Известно, что под атаку попал город Фастов. Так, из-за обстрела в городе отсутствует свет.

В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов. Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе,

– сообщил глава ОГА.

