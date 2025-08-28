Шпигунські дії цих дронів можуть призвести до диверсійних операцій Кремля та підтримки російських військ на фронті. Про це інформує 24 Канал з посиланням на матеріал NYT.

Що відомо про російські дрони над військовими вантажами в Німеччині?

У Німеччини, зокрема на території Тюрингії, неодноразово бачили безпілотники, які, за даними американських та європейських посадовців, керуються Росією або її агентами.

Довідково: Тюрингія – земля Федеративної Республіки Німеччина, що розташована в центральній частині країни. Столиця – місто Ерфурт. За інформацією видання WirtschaftsWoche, цей регіон вважається ключовим для транзиту військових вантажів.

Дрони-шпигуни збирають розвідувальну інформацію про маршрути, якими США та їхні союзники транспортують військову допомогу Україні.

Американські посадовці підтверджують наявність подібних польотів, але зазначають, що відстежити їхнє точне походження поки що не вдається. Деякі експерти припускають, що дрони можуть запускати навіть з цивільних суден у Балтійському морі, включаючи славнозвісний тіньовий флот Росії.

Тіньовий флот Росії – це група танкерів, які Кремль використовує для обходу санкцій через вторгнення до України. Щонайменше 100 суден тіньового флоту займаються експортом нафти та нафтопродуктів.

Водночас європейські розвідки посилюють спостереження за ситуацією, а НАТО вже запроваджує додаткові патрулі в регіоні для протидії потенційним загрозам

Зверніть увагу! Росія активно проводить диверсії в Європі, щоб послабити підтримку України. За даними західних розвідок, з 2022 року таких випадків стало значно більше: їхня кількість зросла вчетверо з 2022 по 2023 рік, а потім ще втричі з 2023 по 2024 рік.

Американська розвідка допомагає Європі боротися із загрозами, попереджаючи про можливі атаки. У травні 2025 року вона повідомила Німеччину про спробу надіслати вибухівку чи запалювальні пристрої через вантажні літаки.



Військова допомога від США / Ілюстративне фото U.S. Embassy Kyiv

Це призвело до арешту трьох українців у Німеччині та Швейцарії, яких звинуватили у контактах із Росією. Прокуратура Берліна зазначила, що метою було пошкодити логістику перевезень.

До слова, попри особливий контроль у Європі, російські спецслужби, зокрема ГРУ, продовжують вербувати людей. Шпигунами стають як місцеві, так і мігранти, які організовують диверсії в європейських містах.

Аналітик Сет Джонс із Центру стратегічних та міжнародних досліджень пояснює, що пік цих диверсій був у 2024 році. Адже тоді Росія всіляко намагалася тиснути на Захід через посилення допомоги Україні.

Однак в першій половині 2025 року офіційно зафіксовано лише чотири подібні інциденти.

Експерти вважають, що зменшення кількості диверсій пов'язане з посиленням безпеки в Європі, активною роботою розвідок США та Європи, а також спробами мирних переговорів щодо війни в Україні.

Як росіяни шпигують в Європі?