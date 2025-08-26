Москва фактично підірвала довіру Тегерана, зливши розвіддані Ізраїлю під час війни. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Які відносини Росії та Ірану стоять за "союзом"?

СЗР наголошує, що стосунки між Росією та Іраном є радше видимістю, ніж справжнім союзом. Попри співпрацю в економічній сфері, обидві країни залишаються конкурентами з протилежними геополітичними інтересами.

У приклад розвідка наводить ситуацію у червні 2025 року. Коли під час 12-денного конфлікту між Іраном та Ізраїлем, член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр заявив, що Росія нібито передала Ізраїлю дані про розташування іранських систем ППО. Він назвав це доказом марності "стратегічного партнерства" з Москвою, яка обмежилася лише словесним засудженням ізраїльських ударів.

Росія продовжує інвестувати гроші в економіку Ірану, зокрема закуповувавши в них дрони типу "Шахед".

Після 2022 року Росія інвестувала значні кошти в Іран, ставши у 2024 році найбільшим іноземним інвестором в Ісламській Республіці,

– додали у розвідці.

Зокрема, у 2023 році обсяг російських інвестицій сягнув 2,7 мільярда доларів. Москва пообіцяла вкласти ще 8 мільярдів у нафтогазову сферу. Також Росія розвиває проєкти в атомній енергетиці та транспортній інфраструктурі.

Втім, амбітні плани опинилися під загрозою. Взаємна недовіра та розбіжності у регіональних інтересах доводять, союз між Москвою та Тегераном залишається лише ілюзією. Це послаблює позиції Росії на всьому Близькому Сході.

Що відомо про ілюзорний союз Росії та Ірану?