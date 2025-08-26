Москва фактично підірвала довіру Тегерана, зливши розвіддані Ізраїлю під час війни. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Які відносини Росії та Ірану стоять за "союзом"?
СЗР наголошує, що стосунки між Росією та Іраном є радше видимістю, ніж справжнім союзом. Попри співпрацю в економічній сфері, обидві країни залишаються конкурентами з протилежними геополітичними інтересами.
У приклад розвідка наводить ситуацію у червні 2025 року. Коли під час 12-денного конфлікту між Іраном та Ізраїлем, член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр заявив, що Росія нібито передала Ізраїлю дані про розташування іранських систем ППО. Він назвав це доказом марності "стратегічного партнерства" з Москвою, яка обмежилася лише словесним засудженням ізраїльських ударів.
Росія продовжує інвестувати гроші в економіку Ірану, зокрема закуповувавши в них дрони типу "Шахед".
Після 2022 року Росія інвестувала значні кошти в Іран, ставши у 2024 році найбільшим іноземним інвестором в Ісламській Республіці,
– додали у розвідці.
Зокрема, у 2023 році обсяг російських інвестицій сягнув 2,7 мільярда доларів. Москва пообіцяла вкласти ще 8 мільярдів у нафтогазову сферу. Також Росія розвиває проєкти в атомній енергетиці та транспортній інфраструктурі.
Втім, амбітні плани опинилися під загрозою. Взаємна недовіра та розбіжності у регіональних інтересах доводять, союз між Москвою та Тегераном залишається лише ілюзією. Це послаблює позиції Росії на всьому Близькому Сході.
Що відомо про ілюзорний союз Росії та Ірану?
Попри офіційне зближення, Іран і Росія активно шпигують одне проти одного. Їхні спецслужби полюють на військові технології й вербують агентів під дипломатичним прикриттям.
Після вторгнення Росії в Україну співпраця спецслужб двох країн посилилася. Росіяни частіше відряджають агентів до Ірану, а іранці цікавляться двигунами, дронами й радіоелектронікою. Вербування та нелегальні закупівлі прикривають дипломатичними візитами.
ФСБ, зі свого боку, прагне проникнути в іранські спецслужби, вивчати вплив шиїтського ісламу та завадити спробам Тегерана обійти санкції. Також хочуть знати про здобуття Іраном зброї масового ураження. Ба більше, росіяни планують вербувати вихідців з Ірану й відстежувати діяльність західних посольств на предмет антиросійскої діяльності.
Кремль грає у "подвійну гру", де підтримує контакти з Ізраїлем навіть на тлі зближення з Іраном, що лише підсилює взаємну недовіру.