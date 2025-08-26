Москва фактически подорвала доверие Тегерана, слив разведданные Израиля во время войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Какие отношения России и Ирана стоят за "союзом"?

СВР отмечает, что отношения между Россией и Ираном являются скорее видимостью, чем настоящим союзом. Несмотря на сотрудничество в экономической сфере, обе страны остаются конкурентами с противоположными геополитическими интересами.

В пример разведка приводит ситуацию в июне 2025 года. Когда во время 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем, член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр заявил, что Россия якобы передала Израилю данные о расположении иранских систем ПВО. Он назвал это доказательством бесполезности "стратегического партнерства" с Москвой, которая ограничилась лишь словесным осуждением израильских ударов.

Россия продолжает инвестировать деньги в экономику Ирана, в частности закупая у них дроны типа "Шахед".

После 2022 года Россия инвестировала значительные средства в Иран, став в 2024 году крупнейшим иностранным инвестором в Исламской Республике,

– добавили в разведке.

В частности, в 2023 году объем российских инвестиций достиг 2,7 миллиарда долларов. Москва пообещала вложить еще 8 миллиардов в нефтегазовую сферу. Также Россия развивает проекты в атомной энергетике и транспортной инфраструктуре.

Впрочем, амбициозные планы оказались под угрозой. Взаимное недоверие и разногласия в региональных интересах доказывают, союз между Москвой и Тегераном остается лишь иллюзией. Это ослабляет позиции России на всем Ближнем Востоке.

