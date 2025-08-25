Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал полковник армии США в отставке, американский разведчик Джонатан Свит, напомнив, что недавно Россия озвучила возможность привлечь войска Китая, как нейтральной стороны. Он подчеркнул, что эта страна таковой не является, как и КНДР, Иран.

Почему Китай, как гарант защиты, опасен?

Если будут внедрены гарантии безопасности, то, как объяснил Свит, стоит согласовывать линию разграничения, которая станет границей. Американский разведчик считает, что силы НАТО, да и не только они, могли бы обеспечить сдерживание новой вооруженной агрессии.

Россия не хочет сдерживания. Сегодня она создает условия для дальнейших операций. Мы видели это в Чечне. Это пауза, пока россияне не смогут перевооружиться и сделать это снова,

– уверен Свит.

Полковник армии США в отставке подчеркнул, что если на территории Украины будут иностранные войска в качестве сил сдерживания, то Кремль понимает, что в будущем российской армии в случае нового нападения придется пробиваться через них. Россияне, со слов Свита, осознают, что не смогут этого сделать.

"Даже ПВО, воздушное патрулирование. В конце концов это будет просто демонстрация, поскольку США и НАТО вряд ли дадут пилотам разрешение на прямое столкновение с Россией, если только это не будет обязательным соглашением о безопасности, при котором эти страны поставят свои силы под угрозу. Иначе слова и договоренности останутся пустыми", – озвучил Свит.

Кремль заявляет, что к гарантиям безопасности должны быть привлечены Китай и сама Россия. Американский разведчик, комментируя такое заявление, напомнил, что с 2014 года Москва нарушила 24 соглашения о прекращении огня, поэтому доверять ей не следует. А Пекину не стоит доверять из-за его помощи, которую он предоставляет России, чтобы та в дальнейшем могла воевать.

Китай имеет отношения с Северной Кореей. Она не вмешивается, если на это не дает разрешение Пекин. Поэтому китайская сторона была соучастником всего этого. Кстати, мы видели китайские войска на земле, их потери на фронте, это означает, что Китай не является нейтральной стороной,

– отметил Свит.

Американский разведчик объяснил, что сейчас Китай хочет вмешаться в переговорный процесс и предоставление гарантий безопасности, потому что стремится наладить отношения с Европой. Он также рассказал, что Китай контролирует редкоземельные металлы по всей Африке и хотел бы иметь доступ и к тем, которые есть в Донецкой области.

Поэтому, как подытожил Свит, участие Китая в миротворческой миссии подходит только российской стороне. Если США действительно верят в то, что смогут образовать барьер между этими странами, то, с его слов, стоит понять, что это невозможно.

Гарантии безопасности для Украины: кто и что предлагает?