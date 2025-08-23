Соответствующую информацию в субботу, 23 августа, в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Турции Нариман Джелял, передает 24 Канал.

Что допускают в Турции относительно гарантий безопасности?

Посол рассказал о недавней встрече с министром обороны страны Яшаром Гюлером. По результатам разговора, Нариман Джелял сообщил, что Турция готова присоединиться к разминированию Черного моря уже в ближайшее время.

Кроме того, согласно данным дипломата, турецкая сторона также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании.

Более того, по его словам, Турция входит в перечень из 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности, если ей удастся достичь мирного соглашения с российской стороной.

Мы приветствуем такие шаги от Турции,

– добавил Джелял.

Какова роль Турции?