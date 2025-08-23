Соответствующую информацию в субботу, 23 августа, в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Турции Нариман Джелял, передает 24 Канал.
Что допускают в Турции относительно гарантий безопасности?
Посол рассказал о недавней встрече с министром обороны страны Яшаром Гюлером. По результатам разговора, Нариман Джелял сообщил, что Турция готова присоединиться к разминированию Черного моря уже в ближайшее время.
Кроме того, согласно данным дипломата, турецкая сторона также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании.
Более того, по его словам, Турция входит в перечень из 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности, если ей удастся достичь мирного соглашения с российской стороной.
Мы приветствуем такие шаги от Турции,
– добавил Джелял.
Какова роль Турции?
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Турция во время последней встречи "Коалиции желающих" выразила желание быть частью гарантий безопасности для Украины в отношении моря.
Незадолго до этого Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они отметили роль Анкары в мирном процессе и безопасности Черного моря, отметив ее вклад.
Отметим, Эрдоган уверен в том, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано в Турции. Он также заявил о готовности своей страны предоставить площадку для встречи лидеров и мирных переговоров.