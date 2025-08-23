Відповідну інформацію у суботу, 23 серпня, в етері телемарафону повідомив посол України в Туреччині Наріман Джелял, передає 24 Канал.

Що допускають у Туреччині щодо гарантій безпеки?

Посол розповів про нещодавню зустріч з міністром оборони країни Яшаром Гюлером. За результатами розмови, Наріман Джелял повідомив, що Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря вже найближчим часом.

Крім того, згідно з даними дипломата, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.

Ба більше, за його словами, Туреччина належить до переліку з 10 країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки, якщо їй вдасться досягти мирної угоди з російською стороною.

Ми вітаємо такі кроки від Туреччини,

– додав Джелял.

Яка роль Туреччини?