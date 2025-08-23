Відповідну інформацію у суботу, 23 серпня, в етері телемарафону повідомив посол України в Туреччині Наріман Джелял, передає 24 Канал.
Що допускають у Туреччині щодо гарантій безпеки?
Посол розповів про нещодавню зустріч з міністром оборони країни Яшаром Гюлером. За результатами розмови, Наріман Джелял повідомив, що Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря вже найближчим часом.
Крім того, згідно з даними дипломата, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.
Ба більше, за його словами, Туреччина належить до переліку з 10 країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки, якщо їй вдасться досягти мирної угоди з російською стороною.
Ми вітаємо такі кроки від Туреччини,
– додав Джелял.
Яка роль Туреччини?
Володимир Зеленський під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що Туреччина під час останньої зустрічі "Коаліції охочих" висловила бажання бути частиною гарантій безпеки для України стосовно моря.
Незадовго до того Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони наголосили на ролі Анкари у мирному процесі та безпеці Чорного моря, відзначивши її внесок.
Зазначимо, Ердоган упевнений у тому, що мирна угода між Україною та Росією буде підписана у Туреччині. Він також заявив про готовність своєї країни надати майданчик для зустрічі лідерів та мирних переговорів.