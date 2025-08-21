Таку думку в етері 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, однак підкреслив, що ця зустріч під питанням, адже для Росії очна розмова Путіна і Зеленського вважатиметься апріорі поразкою, яку очільник Кремля допустити не хоче.

Дивіться також У Путіна допустили зустріч із Зеленським, але зухвало висловилися про умови та легітимність

Який аргумент може змусити Путіна зустрітися з Зеленським?

Філософія Росії полягає у тому, що Зеленський для Кремля нелегітимний президент, саме такі заяви звучать з Москви. Це, зі слів Уса, не значить, що країна-агресорка не погодиться на зустріч з Зеленським, аргумент піти на це є і він один.

Він полягає у важкому стані російської економіки, де виникли дірки. Ліквідна частина резервів (Фонду національного добробуту) є меншою, ніж дефіцит бюджету,

– пояснив Ус.

У Женеву (Швейцарія) Путін, за переконанням Уса, навряд чи прибуде, тому що доведеться летіти над країнами, де діє Римський статут. Путін боїться, що його літак можуть зупинити, а його заарештувати. Стосовно Угорщини, головний консультант Націнституту стратегічних досліджень теж не впевнений, що ця країна може бути локацією для зустрічі Путіна і Зеленського.

Тому що Путін добре знає географію, там від України недалеко, тож він не ризикне туди летіти,

– вважає Ус.

З усіх варіантів найбільш логічним місцем зустрічі, на думку Уса, може бути Стамбул (Туреччина). Однак, з його слів, якщо змоделювати цю розмову й допустити, що там буде присутній Трамп, то це буде розмова навіть не трьох, а вже чотирьох людей.

Адже президент Туреччини Реджеп Ердоган, на чому наголосив Ус, обов'язково буде там присутній. Він припустив, що Росія значно більше боїться саме цієї країни, ніж Європи й навіть США.

"Причина цьому проста. США ніколи не казали, що хочуть захопити Росію, Європа теж про це не думає, а от Туреччина міркує інакше. Наскільки в Росії люблять "русскій мір", настільки турки багато говорять про "тюркський світ". Вони на мапі Євразії на 2050 рік значну частку Росії замалювали в кольори впливу Анкари", – нагадав Ус.

Він пояснив, що філософія Туреччини передбачає, що у Татарстані, Башкортостані, Якутії проживають тюркські народи, які повинні орієнтуватися не на Москву, а на Анкару. Росія про це бачення знає, як і добре пам'ятає, хто виготовляв Bayraktar і хто зараз будує військові кораблі для України.

Зауважте! Ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж назвав ймовірні варіанти, де Путін погодився б зустрітися з Зеленським. На його думку зустріч може пройти в Туреччині, ОАЕ чи Швейцарії.

Нагадаємо, що США працюють над підготовкою зустрічі українського лідера з російським диктатором. Президент США заявив, що спочатку вони мають зустрітись вдвох, а згодом може відбутися тристороння розмова за участі й самого Трампа.

Зустріч Зеленського і Путіна: які локації розглядаються?