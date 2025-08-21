Такое мнение в эфире 24 Канала высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, однако подчеркнул, что эта встреча под вопросом, ведь для России очный разговор Путина и Зеленского будет считаться априори поражением, которое глава Кремля допустить не хочет.

Какой аргумент может заставить Путина встретиться с Зеленским?

Философия России заключается в том, что Зеленский для Кремля нелегитимный президент, именно такие заявления звучат из Москвы. Это, по словам Уса, не значит, что страна-агрессор не согласится на встречу с Зеленским, аргумент пойти на это есть и он один.

Он заключается в тяжелом состоянии российской экономики, где возникли дыры. Ликвидная часть резервов (Фонда национального благосостояния) меньше, чем дефицит бюджета,

– объяснил Ус.

В Женеву (Швейцария) Путин, по убеждению Уса, вряд ли прибудет, потому что придется лететь над странами, где действует Римский статут. Путин боится, что его самолет могут остановить, а его арестовать. Относительно Венгрии, главный консультант Нацинститута стратегических исследований тоже не уверен, что эта страна может быть локацией для встречи Путина и Зеленского.

Потому что Путин хорошо знает географию, там от Украины недалеко, поэтому он не рискнет туда лететь,

– считает Ус.

Из всех вариантов наиболее логичным местом встречи, по мнению Уса, может быть Стамбул (Турция). Однако, по его словам, если смоделировать этот разговор и допустить, что там будет присутствовать Трамп, то это будет разговор даже не трех, а уже четырех человек.

Ведь президент Турции Реджеп Эрдоган, на чем подчеркнул Ус, обязательно будет там присутствовать. Он предположил, что Россия значительно больше боится именно этой страны, чем Европы и даже США.

"Причина этому проста. США никогда не говорили, что хотят захватить Россию, Европа тоже об этом не думает, а вот Турция рассуждает иначе. Насколько в России любят "русский мир", настолько турки много говорят о "тюркском мире". Они на карте Евразии на 2050 год значительную долю России зарисовали в цвета влияния Анкары", – напомнил Ус.

Он пояснил, что философия Турции предусматривает, что в Татарстане, Башкортостане, Якутии проживают тюркские народы, которые должны ориентироваться не на Москву, а на Анкару. Россия об этом видении знает, как и хорошо помнит, кто изготавливал Bayraktar и кто сейчас строит военные корабли для Украины.

Напомним, что США работают над подготовкой встречи украинского лидера с российским диктатором. Президент США заявил, что сначала они должны встретиться вдвоем, а впоследствии может состояться трехсторонний разговор с участием и самого Трампа.

Встреча Зеленского и Путина: какие локации рассматриваются?