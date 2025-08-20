Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vienna Online.
Где может состояться встреча Зеленского и Путина?
Кристиан Штокер предложил Вену как возможное место для переговоров с Россией.
Наша столица имеет давние традиции как место диалога и предлагает прекрасные условия для международных организаций, базирующихся здесь, особенно ОБСЕ,
– подчеркнул он.
В ответ на вопрос об ордере на арест Путина от Международного уголовного суда (МУС), в канцелярии премьера Австрии заявили, что "вопрос возможного участия в мирных переговорах лиц, против которых существует ордер от МУС, должен быть предварительно урегулирован с судом".
Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене, чтобы обеспечить участие президента Путина,
– добавили в правительстве.
Справка. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей.
Что известно о возможной встрече?
После завершения встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Впоследствии он заявил, что готовит трехсторонний саммит с украинским и российским лидерами. По данным СМИ, Трамп надеется, что переговоры между президентами пройдут еще до конца августа.
Издание AFP сообщает, что Владимир Путин якобы согласился на встречу с Владимиром Зеленским. Глава Кремля хочет, чтобы сначала состоялся двусторонний саммит между ним и президентом Украины, а после этого – трехсторонняя встреча с участием Трампа.
Впоследствии начали активно обсуждаться варианты, где может состояться встреча. В частности, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна вполне готова принять мирный саммит Украины и России. По его словам, Путину будет предоставлен иммунитет в случае его приезда на мирную конференцию.