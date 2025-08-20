Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vienna Online.

Де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна?

Крістіан Штокер запропонував Відень як можливе місце для переговорів із Росією.

Наша столиця має давні традиції як місце діалогу та пропонує чудові умови для міжнародних організацій, що базуються тут, особливо ОБСЄ,

– підкреслив він.

У відповідь на питання щодо ордера на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду (МКС), у канцелярії прем'єра Австрії заявили, що "питання можливої участі в мирних переговорах осіб, проти яких існує ордер від МКС, має бути попередньо врегульоване із судом".

Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв'яжемося з МКС через наші угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, щоб забезпечити участь президента Путіна,

– додали в уряді.

Довідка. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

Що відомо про можливу зустріч?