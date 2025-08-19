Швейцарія є членом МКС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Swissinfo.

Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Як Швейцарія пропонує організувати мирний саміт?

Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс наголосив на значному досвіді Швейцарії у проведенні подібних заходів.

Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу,

– зазначив міністр під час спільного виступу з італійським колегою Антоніо Таяні в Берні.

Швейцарський дипломат додав, що неодноразово нагадував Сергію Лаврову про готовність Берна виступити майданчиком для переговорів. Він також висловив подяку Емманюелю Макрону та Джорджі Мелоні за довіру до Швейцарії та уточнив, що Путіну буде надано "імунітет" у випадку його приїзду на мирну конференцію.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей. Оскільки Швейцарія є членом МКС, його візит туди формально означає ризик арешту.

Антоніо Таяні зі свого боку підкреслив, що Італія також здатна організувати зустріч, проте Рим підтримує і варіант проведення саміту в Швейцарії.

Що відомо про потенційну зустріч Трампа, Путіна та Зеленського?