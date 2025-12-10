Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зауваживши, що Віткофф мало що розуміє в міжнародній політиці. Він сам розповідав, що вивчав її по серіалах. З Кушнером ситуація інша.

Кушнер – компетентніший

Як наголосив Димов, якщо порівнювати з Віткоффом, то Кушнер є і молодшим, і більш освіченим. Вже були повідомлення, що під час переговорів у Москві Кушнер ретельно намагався зануритися в деталі та діяв більш прискіпливо.

Кушнер більш ефективний перемовник, але він точно не піде проти Трампа. При цьому на відміну від багатьох в його оточенні він розглядає себе після Трампа. І це не дозволяє йому бути недоумкуватим перемовником як Віткофф,

– сказав Димов.

Зверніть увагу! Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Кушнер та Віткофф хотіли, аби Зеленський погодився на територіальні поступки Росії під час телефонної розмови.

