Однак українці вважають, що окремі пункти досі вигідні Москві. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios, журналісти отримали інформацію від двох неназваних українських чиновників.

Як США тиснуть на Зеленського?

Після тижнів напруженої дипломатичної роботи українська сторона все ще переконана, що США тиснуть на Володимира Зеленського набагато сильніше, аніж на російського президента. Однак американський чиновник заперечив це, наголосивши, що країна також спонукала Володимира Путіна пом'якшити свої вимоги.

Натомість європейські лідери, з якими цього тижня зустрічається український гарант, запевняють, що поступатися Путіну чи Трампу не потрібно. Нагадаємо, йдеться про здачу всього Донбасу та надійні гарантії безпеки.

За словами неназваного українського чиновника, пропозиція американців "погіршилася" після того, як Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 5-годинну зустріч з Путіним 2 грудня. Згодом перемовники Трампа хотіли отримати від Зеленського чітке "так" під час 2-годинної телефонної розмови 6 грудня.

Складалося враження, що США намагалися різними способами нав'язати нам бажання Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, аби Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови,

– зазначило джерело.

Що відомо про телефонну розмову?