Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что Уиткофф мало что понимает в международной политике. Он сам рассказывал, что изучал ее по сериалам. С Кушнером ситуация другая.
Кушнер – компетентнее
Как отметил Дымов, если сравнивать с Уиткоффом, то Кушнер является и моложе, и более образованным. Уже были сообщения, что во время переговоров в Москве Кушнер тщательно пытался погрузиться в детали и действовал более тщательно.
Кушнер более эффективный переговорщик, но он точно не пойдет против Трампа. При этом в отличие от многих в его окружении он рассматривает себя после Трампа. И это не позволяет ему быть слабоумным переговорщиком как Уиткофф,
– сказал Дымов.
Обратите внимание! Недавно СМИ сообщали, что Кушнер и Уиткофф хотели, чтобы Зеленский согласился на территориальные уступки России во время телефонного разговора.
Мирные переговоры: коротко
- Первый вариант мирного плана содержал 28 пунктов, где фактически прописали все российские требования. Вероятнее всего, этот план вообще придумали в России.
- В конце концов его удалось доработать и внести изменения с учетом интересов Украины. Россия уже не соглашается с этим планом.
- Советник российского диктатора Юрий Ушаков уже требует, чтобы этот мирный план полностью изменили. Там не хотят его принимать.