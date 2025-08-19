Зустріч Зеленського і Путіна: чому питань більше, ніж відповідей?

Володимир Зеленський також підтвердив цю інформацію і сказав, що тристоронньому саміту, на якому може бути присутній Дональд Трамп, має передувати зустріч між президентами України і Росії. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Як відомо, Зеленський давно вже наполягає на своїй зустрічі із Путіним. Якщо зустріч дійсно відбудеться, то стане першою після 2019 року, коли політики розмовляли на саміті так званої "нормандської четвірки". Як відомо, саме тоді Путін переконався у небажанні Зеленського капітулювати на російських умовах. Тоді почалася підготовка до насильницької зміни влади в Україні, що у результаті призвело до великої війни.

Наразі немає жодних коментарів з російської столиці щодо можливості зустрічі президентів.

Говорять про те, що вона може відбутися протягом двох тижнів. Однак раніше російський президент наполягав на тому, що зустріч має бути ретельно підготовленою делегаціями, які, як відомо, не зустрічалися після кількох імітаційних раундів перемовин у Стамбулі.

Виникає досить важливе питання: то чи дійсно зустріч Зеленського і Путіна відбудеться саме протягом двох тижнів, тобто ще до кінця серпня? Чи будуть передувати цій зустрічі перемовини делегацій Росії і України? Чи будуть під час цієї зустрічі обговорюватися так звані територіальні питання? Адже Зеленський підкреслив, що будь-які питання території можуть обговорюватися тільки між ним і президентом Росії.

Та найголовніше – до яких реальних результатів така двостороння зустріч може призвести і чи вдасться від неї перейти до тристороннього саміту за участю президента США, на якому можна було б говорити, якщо не про припинення, то принаймні про призупинення війни.

Це все, як на мене, досить слушні питання, адже досі позиції сторін не видаються такими, які б дозволили говорити навіть про припинення вогню. Путін неодноразово підкреслював, що про припинення вогню можна буде говорити тільки, якщо українські війська залишать територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. Якщо буде ухвалене рішення про нейтральний статус України, досягнуто домовленостей щодо її демілітаризації і так званої "денацифікації", наданню російській мові статусу державної, а також забезпечено права Російської православної церкви на українській землі.

Нема ніяких ознак того, що Росія відмовилася від цих умов. Ба більше, якраз в той час, коли у Вашингтоні обговорювали двосторонню зустріч президентів України і Росії, коли Трамп телефонував Путіну, коли Зеленський повідомляв про можливість зустрічі з очільником Кремля, продовжувалися російські атаки на Україну з метою знищити енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Якщо у Росії схиляються до можливого припинення вогню, якщо Путін хоче домовитися про це із Трампом і стосунки з президентом США для нього пріоритетніші за продовження війни проти України, для чого тоді Росії продовжувати знищувати Україну з такою впертістю і жорстокістю? На жодне з цих логічних питань поки що немає жодної відповіді.

У якій ситуації може відбутися політичне диво?

Ми не знаємо ані реальних деталей саміту на Алясці, який з логічного погляду не призвів практично ні до чого, окрім того, що Трамп почув умови Путіна, ані не маємо ніяких деталей саміту у Вашингтоні, який також не призвів ні до чого іншого, крім того, що Трамп почув докази Зеленського і аргументи європейських лідерів.

Як з цієї формули вивести можливість двосторонньої зустрічі між президентами України і Росії? Як в цій ситуації побачити, що обидва лідери можуть дійти до такого порозуміння, яке призведе до можливості тристороннього саміту або хоча б до тимчасового припинення вогню? Поки що сказати досить важко.

Логіка здорового глузду не передбачає можливостей домовлення про припинення війни в ситуації, коли Росія продовжує стояти на своїх максималістських вимогах і продовжує війну, коли у Вашингтоні намагаються обговорювати мир. Саме тому залишається або погодитися із тим, що ми швидше чуємо заяви, які не мають нічого спільного із реальністю, або із тим, що ми не знаємо реальних деталей того, що відбувається, і невдовзі дійсно зможемо побачити саміт президентів і шляхи до припинення війни. Однак це відбуватиметься поза політичною логікою і стане, швидше за все, політичним дивом.