О гарантиях речь не идет, пока война продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что Вэнс заявил о гарантиях безопасности?

Президент Трамп высказался очень четко – в Украине не будет американских войск. Но мы продолжим играть активную роль, пытаясь обеспечить украинцам надежные гарантии безопасности, необходимые для прекращения войны с их стороны, а россиянам, соответственно, ощущение, что они могут закончить войну,

– заявил Вэнс.

Относительно привлечения России в вопрос гарантий безопасности он ответил, что "есть определенные разногласия во взглядах".

"Конечно, россияне будут участвовать в переговорах об окончании войны. Поэтому они будут иметь определенную заинтересованность в этом. Как можно предоставить любые разумные гарантии безопасности, не обсудив с россиянами, что нужно для завершения войны?", – добавил вице-президент США.

Какие еще заявления сделал Вэнс относительно Украины?