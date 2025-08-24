Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что заявил Джей Ди Вэнс?

Джей Ди Вэнс дал интервью изданию NBC News. В нем говорилось в частности о войне Украины и России и об ожиданиях от мирных переговоров и окончания войны.

По словам Вэнса, Украина сможет определять свои территории.

В конце концов, украинцы сами будут решать, где провести территориальные границы в их стране,

– сказал Вэнс.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?