Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Смотрите также Вэнс заявил, что до встречи Зеленского и Путина "остаются 2 больших вопроса"
Что заявил Джей Ди Вэнс?
Джей Ди Вэнс дал интервью изданию NBC News. В нем говорилось в частности о войне Украины и России и об ожиданиях от мирных переговоров и окончания войны.
По словам Вэнса, Украина сможет определять свои территории.
В конце концов, украинцы сами будут решать, где провести территориальные границы в их стране,
– сказал Вэнс.
Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?
В МИД Украины заявили, что Зеленский допускает возможность обсуждать с главой Кремля вопрос территорий.
После переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа Владимир Зеленский заявил, что готов провести встречу с Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что такой диалог должен состояться без предварительных условий.
На следующий день в Белом доме заявили, что подготовкой встречи Зеленского и Путина занимаются США и она в процессе. Занимаются этим госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.